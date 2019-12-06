Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
06.12.2019 17:30
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen привезет в Россию три новинки

Текст: Юрий Зубко
Volkswagen Passat. Фото: Пресс-служба Volkswagen. Volkswagen Passat. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Volkswagen Passat. Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Компания Volkswagen рассказала "Российской газете" о том, какие новинки появятся в нашей стране в следующем году. Итак, в первом квартале должны стартовать продажи обновленного Passat, затем во втором квартале на рынке появится Jetta седьмого поколения, а в третьем квартале до нас доберется Arteon.

Рестайлинговый Volkswagen Passat  представили на закрытом мероприятии в Германии примерно за месяц до официального, более массового, дебюта модели на автосалоне в Женеве.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Новинка для Старого Света основана на более современной "тележке" МQB, а следы рестайлинга проявляются главным образом в анфас - модель получила более современную светодиодную оптику (опционально теперь доступны матричные фары IQ Light), иные решетку радиатора и бамперы. Сзади чуть иначе оформлена надписью Passat на крышке багажника.

Фото: Пресс-служба BMW.
Автомобили BMW подорожают в России с января

Главное новшество в салоне - опциональная модернизированная виртуальная панель приборов, которая уменьшилась в размерах (с 12,3 до 11,7 дюйма), но стала при этом более стильной и информативной. Переписанный софт "приборки" стал быстрее, а графика четче. В базе предложат аналоговую "приборку".

В России гамму двигателей откроет седан со 150-сильным турбомотором 1.4 TSI (с механикой или роботом DSG), вернется и двухлитровый дизель (150 сил). Также ожидается появление Passat с двухлитровым бензиновым 190-сильным двигателем (мотора 1.8 TSI больше не будет).

Volkswagen Jetta. Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Jetta не только получила свежий дизайн, но и построена на модульной платформе MQB с поперечным расположением двигателя. Седан для российского рынка будет иметь три комплектации, два двигателя на выбор и широкий набор функционального оборудования.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Volkswagen анонсировал купеобразный кроссовер на базе Polo

Автомобиль будет поставляться в Россию с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6 литра, мощностью 110 и 150 л.с. и максимальным крутящим моментом 155 и 250 Н·м.

В паре со 100-сильным мотором пойдет 5-ступенчатая механика или 6-ступенчатая автоматическая коробка передач; в 150-сильной версии будет доступен только автомат.

Volkswagen Arteon. Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Что касается Arteon, то он был представлен еще в 2017 году. Лифтбек построен на модульной платформе MQB. В Европе машину оснащают турбированными моторами 2.0 - бензиновыми на 190 и 272 л.с. и дизельными на те же 190 и 240 л.с. Все они работают с преселективным семиступенчатым "роботом" DSG.

В Европе Arteon на данный момент является самой большой и дорогой моделью Volkswagen. Автомобиль заменил в линейке марки снятый с производства Passat CC.

Новый Kia Mohave сертифицировали для России
Флагманский седан Geely ушел с российского рынка
#Volkswagen