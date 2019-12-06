Volkswagen привезет в Россию три новинки

Компания Volkswagen рассказала "Российской газете" о том, какие новинки появятся в нашей стране в следующем году. Итак, в первом квартале должны стартовать продажи обновленного Passat, затем во втором квартале на рынке появится Jetta седьмого поколения, а в третьем квартале до нас доберется Arteon.

Рестайлинговый Volkswagen Passat представили на закрытом мероприятии в Германии примерно за месяц до официального, более массового, дебюта модели на автосалоне в Женеве.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Новинка для Старого Света основана на более современной "тележке" МQB, а следы рестайлинга проявляются главным образом в анфас - модель получила более современную светодиодную оптику (опционально теперь доступны матричные фары IQ Light), иные решетку радиатора и бамперы. Сзади чуть иначе оформлена надписью Passat на крышке багажника.

Главное новшество в салоне - опциональная модернизированная виртуальная панель приборов, которая уменьшилась в размерах (с 12,3 до 11,7 дюйма), но стала при этом более стильной и информативной. Переписанный софт "приборки" стал быстрее, а графика четче. В базе предложат аналоговую "приборку".

В России гамму двигателей откроет седан со 150-сильным турбомотором 1.4 TSI (с механикой или роботом DSG), вернется и двухлитровый дизель (150 сил). Также ожидается появление Passat с двухлитровым бензиновым 190-сильным двигателем (мотора 1.8 TSI больше не будет).

Volkswagen Jetta. Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Jetta не только получила свежий дизайн, но и построена на модульной платформе MQB с поперечным расположением двигателя. Седан для российского рынка будет иметь три комплектации, два двигателя на выбор и широкий набор функционального оборудования.

Автомобиль будет поставляться в Россию с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6 литра, мощностью 110 и 150 л.с. и максимальным крутящим моментом 155 и 250 Н·м.

В паре со 100-сильным мотором пойдет 5-ступенчатая механика или 6-ступенчатая автоматическая коробка передач; в 150-сильной версии будет доступен только автомат.

Volkswagen Arteon. Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Что касается Arteon, то он был представлен еще в 2017 году. Лифтбек построен на модульной платформе MQB. В Европе машину оснащают турбированными моторами 2.0 - бензиновыми на 190 и 272 л.с. и дизельными на те же 190 и 240 л.с. Все они работают с преселективным семиступенчатым "роботом" DSG.

В Европе Arteon на данный момент является самой большой и дорогой моделью Volkswagen. Автомобиль заменил в линейке марки снятый с производства Passat CC.