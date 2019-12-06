Загитова: Мне есть куда расти в плане оценок

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала прокат короткой программы в финале Гран-при, который проходит в Турине.

Фигуристка набрала 79,60 балла и занимает второе место после, уступая дебютантке взрослого сезона 16-летней Алене Косторной, которая обновила мировой рекорд (85,45).

- Я получила самые высокие оценки в этом сезоне. Но это далеко не мой лучший результат (на чемпионате мира-2019 Загитова получила 82,08 - прим. авт.). Поэтому мне есть над чем работать, есть куда расти, - приводит слова Алины пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Кажется, я могла кататься с большей отдачей. Но я старалась максимально контролировать все элементы, концентрироваться на них, поэтому была немного зажатой. Однако поддержка публики была невероятной. Им понравилось, значит, я справилась со своей задачей.