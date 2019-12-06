Новости

Косторная: Я катаюсь не ради рекордов 06.12.2019
Путин наградил Пиотровского и Готье 06.12.2019
Еще один российский бизнесмен скончался в Великобритании 06.12.2019
Загитова: Мне есть куда расти в плане оценок 06.12.2019
В правительстве рассказали о переговорах с Беларусью 06.12.2019
В центре Москвы посетители устроили разборку в кафе 06.12.2019
Заявление об отставке Борзаковского рассмотрят 11 декабря 06.12.2019
Устроивший расстрел на базе ВМС США оказался саудовским стажером 06.12.2019
Собянин: Москву за 2019 год посетят 40 миллионов туристов 06.12.2019
Трамп готов пересмотреть стратегию по смене власти в Венесуэле 06.12.2019
Синицина и Кацалапов стали четвертыми в ритм-танце в финале Гран-при 06.12.2019
В Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам 06.12.2019
Путин на встрече с представителями бизнеса ФРГ перешел на немецкий язык 06.12.2019
В Саратове дольщики получили на 35% больше, чем вложили в строительство 06.12.2019
Руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" выпустили из СИЗО 06.12.2019
Четыре человека погибли на базе ВМС США во Флориде 06.12.2019
Бывших премьеров Киргизии приговорили к 15 и 7,5 годам годам тюрьмы 06.12.2019
Лавров прокомментировал слухи о "шпионском гнезде" во Франции 06.12.2019
Цены на нефть перешли к росту на новостях по сделке ОПЕК+ 06.12.2019
Венецианская комиссия Совета Европы призвала Киев смягчить закон о языке 06.12.2019
Путин и Нетаньяху обсудили взаимодействие на сирийском направлении 06.12.2019
Под Омском обнаружили озеро крови 06.12.2019
Число погибших при пожаре в Одессе увеличилось до четырех 06.12.2019
Медведев и Румас обсудили проблемы интеграции 06.12.2019
Перевозчик рассказал о досуге для пассажиров поездов в Крым 06.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
06.12.2019 23:42
Рубрика: Спорт

Загитова: Мне есть куда расти в плане оценок

Текст: Анна Козина

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала прокат короткой программы в финале Гран-при, который проходит в Турине.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Алена Косторная обновила мировой рекорд в финале Гран-при

Фигуристка набрала 79,60 балла и занимает второе место после, уступая дебютантке взрослого сезона 16-летней Алене Косторной, которая обновила мировой рекорд (85,45).

- Я получила самые высокие оценки в этом сезоне. Но это далеко не мой лучший результат (на чемпионате мира-2019 Загитова получила 82,08 - прим. авт.). Поэтому мне есть над чем работать, есть куда расти, - приводит слова Алины пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Кажется, я могла кататься с большей отдачей. Но я старалась максимально контролировать все элементы, концентрироваться на них, поэтому была немного зажатой. Однако поддержка публики была невероятной. Им понравилось, значит, я справилась со своей задачей.

Фигуристка Валиева выиграла золото финала юниорского Гран-при
Спорт Фигурное катание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал условие для транзита газа через Украину
Посольство РФ объяснило причину ареста российского судна в Сингапуре
В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Кабмин выделит еще 6 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки
Вильфанд рассказал о погодных изменениях на Новый год