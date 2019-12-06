Женская сборная России по гандболу выиграла все матчи на первом этапе ЧМ

Новости

Лавров прокомментировал слухи о "шпионском гнезде" во Франции 19:07
Цены на нефть перешли к росту на новостях по сделке ОПЕК+ 19:04
Венецианская комиссия Совета Европы призвала Киев смягчить закон о языке 19:02
Путин и Нетаньяху обсудили взаимодействие на сирийском направлении 19:01
Под Омском обнаружили озеро крови 18:45
Число погибших при пожаре в Одессе увеличилось до четырех 18:43
Медведев и Румас обсудили проблемы интеграции 18:37
Перевозчик рассказал о досуге для пассажиров поездов в Крым 18:36
Лавров рассказал о своих ожиданиях от "нормандского" саммита 18:04
На Кубани на годовалого ребенка упал телевизор 18:03
Глава МИД Италии попросил Лаврова вернуть в Россию пармезан 18:00
Одиннадцать человек пострадали в результате стрельбы на авиабазе ВМС США 17:55
Киев не получит очередной транш МВФ до конца года 17:51
В метро объяснили, зачем нужны камеры в туалетах 17:43
В Турции назвали вынужденной мерой покупку российских С-400 17:41
Преподаватель МГУ умер от отравления "Кротом" 17:35
Британский актер Стивен Грэм сыграет в продолжении "Венома" 17:30
Как правильно рассказать ребенку, что Деда Мороза не существует 17:30
Volkswagen привезет в Россию три новинки 17:30
Песков: Путин проведет в Париже встречи с Зеленским, Макроном и Меркель 17:26
Минобороны провело эксперимент в космосе 17:17
В Израиле назвали кощунством празднование на Украине юбилеев бендеровцев 17:17
Матвиенко возмутилась, что петрушка в России выращивается из импортных семян 17:16
Когда электрокары сравняются с обычными автомобилями по цене 17:00
В поздравлении Зеленского с Днем ВСУ усмотрели посягательство на Крым 16:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
06.12.2019 17:51

Женская сборная России по гандболу выиграла все матчи на первом этапе ЧМ

Текст: Максим Домчев
Женская сборная России по гандболу завершила предварительный этап чемпионата мира победой над Швецией - 30:22. На этой стадии россиянки выиграли все матчи.
Старший тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин и игрок сборной России Елена Михайличенко Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Старший тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин и игрок сборной России Елена Михайличенко Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Старший тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин и игрок сборной России Елена Михайличенко Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сборная России выступала в группе D и перед матчем против шведок по очереди переиграла команды Китая (26:11), Аргентины (35:22), Демократической Республики Конго (34:13) и Японии (33:23). На этом турнире российская сборная выступает под руководством испанского наставника Амброса Мартина, который сменил на этом посту Евгения Трефилова, при котором россиянки четырежды завоевывали золото мировых первенств.

Фото: РИА новости www.ria.ru
Кто из игровых российских команд поедет на Олимпиаду-2020 в Токио

Теперь на втором этапе нынешнего чемпионата мира российская команда встретится со сборными Испании, Черногории и Румынии, которые попали в первую тройку в группе С. Помимо сборной России из группы D во второй этап вышли шведки и японки. Теперь, согласно регламенту, каждой команде предстоит провести по три матча с соперниками из другой группы, а результаты матчей между собой сохранятся.

В воскресенье россиянкам предстоит провести первый матч на втором этапе против команды Румынии.

Всего на этом этапе осталось 12 команд, разделенных на две группы. По две сильнейшие команды выйдут в полуфинал. Победитель соревнований получит право сыграть на Олимпийских играх 2020 года.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал условие для транзита газа через Украину
Посольство РФ объяснило причину ареста российского судна в Сингапуре
В Госдуме прокомментировали новые санкции США
Кабмин выделит еще 6 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки
Вильфанд рассказал о погодных изменениях на Новый год