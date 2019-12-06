Женская сборная России по гандболу выиграла все матчи на первом этапе ЧМ

Сборная России выступала в группе D и перед матчем против шведок по очереди переиграла команды Китая (26:11), Аргентины (35:22), Демократической Республики Конго (34:13) и Японии (33:23). На этом турнире российская сборная выступает под руководством испанского наставника Амброса Мартина, который сменил на этом посту Евгения Трефилова, при котором россиянки четырежды завоевывали золото мировых первенств.

Теперь на втором этапе нынешнего чемпионата мира российская команда встретится со сборными Испании, Черногории и Румынии, которые попали в первую тройку в группе С. Помимо сборной России из группы D во второй этап вышли шведки и японки. Теперь, согласно регламенту, каждой команде предстоит провести по три матча с соперниками из другой группы, а результаты матчей между собой сохранятся.

В воскресенье россиянкам предстоит провести первый матч на втором этапе против команды Румынии.

Всего на этом этапе осталось 12 команд, разделенных на две группы. По две сильнейшие команды выйдут в полуфинал. Победитель соревнований получит право сыграть на Олимпийских играх 2020 года.