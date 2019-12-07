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07.12.2019 02:25
Рубрика: В мире

Белый дом снова отказался участвовать в слушаниях по импичменту

Фото: AP Photo/ Evan Vucci Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Фото: AP Photo/ Evan Vucci

В пятницу Белый дом сообщил конгрессу США, что не будет участвовать в слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу, запланированных на девятое декабря. Об этом адвокат американской администрации Пэт Чиполлоне уведомил в письме главу юридического комитета палаты представителей Джерролда Надлера.

Фото: REUTERS/SHANNON STAPLETON
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Чиполлоне назвал расследование демократов по импичменту совершенно необоснованным и несправедливым. По его словам, спикер уже объявила о заранее определенном результате, и демократы не позволят вызвать каких-либо свидетелей, сообщает Reuters.

Это уже второй отказ на приглашение Надлера, пишет РИА Новости. Ранее он направлял запрос в Белый дом с приглашением президенту США Дональду Трампу принять участие в слушаниях, намеченных на четвертое декабря, но безуспешно.

В сентябре Палата представителей, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом стал его июльский телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Демократы обвинили хозяина Белого дома в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил Зеленского инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.

Палата представителей Конгресса США готовит обвинения против Трампа
В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа
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