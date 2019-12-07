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07.12.2019 13:24
Рубрика: ПДД

Число вопросов на теоретическом экзамене на права вырастет с 20 до 50

Текст: Иван Петров
ГИБДД намерено к 1 октября 2020 года изменить процедуру оценки теоретического экзамена по получению водительского удостоверения - будет увеличено число вопросов, и, соответственно, изменится время продолжительности экзамена. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

"Мы предполагаем значительно увеличить количество задач в экзаменационных комплектах до нескольких тысяч, соответственно (в настоящее время в теоретической части экзамена 800 вопросов - 40 билетов по 20 вопросов - прим. "РГ"), а также поменять саму процедуру проведения теоретического экзамена - изменится и время, и количество вопросов в комплекте, и процедура оценки", - пояснил Гиляков.

Фото: iStock
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Планируется увеличить число вопросов в экзаменационном билете с 20 до 50 - для каждого кандидата в водители в зависимости от категории транспортного средства. При этом, по словам Гилякова, будет пересмотрено и количество допущенных неправильных ответов.

В настоящее время, уточнил представитель ГИБДД, новые вопросы находятся в проработке. "Когда проект постановления об изменении приема экзаменов на получение водительского удостоверения будет принят, мы будем уже готовить под него административный регламент, в котором эти вопросы будем корректировать", - пояснил Гиляков.

В минувший четверг Николай Гиляков выступил на 5-м конгрессе автошкол, где подробно рассказал о грядущих изменениях в экзамен на получение водительских прав.