Число вопросов на теоретическом экзамене на права вырастет с 20 до 50

"Мы предполагаем значительно увеличить количество задач в экзаменационных комплектах до нескольких тысяч, соответственно (в настоящее время в теоретической части экзамена 800 вопросов - 40 билетов по 20 вопросов - прим. "РГ"), а также поменять саму процедуру проведения теоретического экзамена - изменится и время, и количество вопросов в комплекте, и процедура оценки", - пояснил Гиляков.

Планируется увеличить число вопросов в экзаменационном билете с 20 до 50 - для каждого кандидата в водители в зависимости от категории транспортного средства. При этом, по словам Гилякова, будет пересмотрено и количество допущенных неправильных ответов.

В настоящее время, уточнил представитель ГИБДД, новые вопросы находятся в проработке. "Когда проект постановления об изменении приема экзаменов на получение водительского удостоверения будет принят, мы будем уже готовить под него административный регламент, в котором эти вопросы будем корректировать", - пояснил Гиляков.

В минувший четверг Николай Гиляков выступил на 5-м конгрессе автошкол, где подробно рассказал о грядущих изменениях в экзамен на получение водительских прав.