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07.12.2019 03:01
Рубрика: Спорт

Экс-тренер "Спартака" Каррера возглавит греческий АЕК

Текст: Артур Нанян
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прилетел в Афины. Уже в ближайшие дни итальянец должен возглавить АЕК, с которым у него уже есть устная договоренность.

Фото: REUTERS/SHAMIL ZHUMATOV
СМИ: Массимо Каррера может возглавить "Удинезе"

По информации Sport24.gr, в субботу стороны проведут очередной раунд переговоров, где постараются официально закрыть сделку. Ожидается, что о назначении Карреры будет объявлено после матча с "Паниониосом". Что интересно - ранее АЕК не смог договориться с Леонидом Слуцким, недавно покинувшим голландский "Витесс".

Что касается Карреры, то после скандального увольнения из "Спартака" он чуть больше года оставался без дела. В разное время появлялись разговоры об интересе к нему от ряда итальянских клубов, в частности "Дженоа", но Массимо так никого и не возглавил.

Напомним, что со "Спартаком" Каррера выиграл чемпионат страны и Суперкубок России.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак"
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