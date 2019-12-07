Экс-тренер "Спартака" Каррера возглавит греческий АЕК

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прилетел в Афины. Уже в ближайшие дни итальянец должен возглавить АЕК, с которым у него уже есть устная договоренность.

По информации Sport24.gr, в субботу стороны проведут очередной раунд переговоров, где постараются официально закрыть сделку. Ожидается, что о назначении Карреры будет объявлено после матча с "Паниониосом". Что интересно - ранее АЕК не смог договориться с Леонидом Слуцким, недавно покинувшим голландский "Витесс".

Что касается Карреры, то после скандального увольнения из "Спартака" он чуть больше года оставался без дела. В разное время появлялись разговоры об интересе к нему от ряда итальянских клубов, в частности "Дженоа", но Массимо так никого и не возглавил.

Напомним, что со "Спартаком" Каррера выиграл чемпионат страны и Суперкубок России.