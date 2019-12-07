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07.12.2019 22:11
Рубрика: Германия

Евросоюз вводит новые правила для автопроизводителей

Текст: Александр Саможнев
Евросоюз ужесточит правила для автопроизводителей в 2020 году. С 1 января новые легковые автомобили должны выбрасывать в атмосферу не более 95 граммов углекислого газа. Несоблюдение установленных норм повлечет за собой крупные штрафы, сообщает телеканал Euronews.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По оценкам специалистов, автомобильная промышленность при недостаточном прогрессе потенциально может получить штраф в общей сложности в 32 миллиарда евро, что вдвое превышает предполагаемую прибыль.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Имеется также еще один важный показатель гонки за прогрессом. Компании могут сокращать персонал для экономии средств на исследовательские работы по усовершенствованию двигателя внутреннего сгорания. Первые предвестники сокращения рабочих мест в автопромышленности уже появились. Компания Audi намерена уволить 9500 сотрудников, что позволит сэкономить порядка 6 миллиардов евро на инвестиции в электромобили и цифровые технологии.

Со следующего года в Германии планируется вдвое увеличить количество субсидий на покупку электромобилей. Тем не менее Европейская ассоциация автопроизводителей полагает, что, несмотря на некоторые успехи и создание надлежащей инфраструктуры, количество автомобилей с альтернативными двигателями по-прежнему в 5 раз ниже числа автомашин, работающих на бензине.

Фото: Пресс-служба Ford
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По прогнозам исследователей рынка, к 2025 году только 10,2 процента автомобилей будут работать на альтернативных двигателях, а к 2030-м эта цифра вырастет всего на 5 процентов. Между тем власти отдельных крупных городов в Германии подталкивают покупателей отказываться от автомашин с дизельными двигателями. На таких авто запрещается въезд в центр.

Аналитики бьют тревогу. По данным авторитетного Института экономических исследований IFO, в текущем месяце немецкий автопром снова ухудшил свои позиции. Прогнозы также не выглядят утешительными. Пока неясно, как выглядит будущее автомобилей с дизельными двигателями. Компании стремятся производить больше электромобилей. "Ожидаются большие изменения для индустрии, потому что каждая десятая работа в этой отрасли связана с двигателем внутреннего сгорания", - подвел итоги дискуссии президент института Клементс Фюст.