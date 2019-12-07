Евросоюз вводит новые правила для автопроизводителей

По оценкам специалистов, автомобильная промышленность при недостаточном прогрессе потенциально может получить штраф в общей сложности в 32 миллиарда евро, что вдвое превышает предполагаемую прибыль.

Имеется также еще один важный показатель гонки за прогрессом. Компании могут сокращать персонал для экономии средств на исследовательские работы по усовершенствованию двигателя внутреннего сгорания. Первые предвестники сокращения рабочих мест в автопромышленности уже появились. Компания Audi намерена уволить 9500 сотрудников, что позволит сэкономить порядка 6 миллиардов евро на инвестиции в электромобили и цифровые технологии.

Со следующего года в Германии планируется вдвое увеличить количество субсидий на покупку электромобилей. Тем не менее Европейская ассоциация автопроизводителей полагает, что, несмотря на некоторые успехи и создание надлежащей инфраструктуры, количество автомобилей с альтернативными двигателями по-прежнему в 5 раз ниже числа автомашин, работающих на бензине.

По прогнозам исследователей рынка, к 2025 году только 10,2 процента автомобилей будут работать на альтернативных двигателях, а к 2030-м эта цифра вырастет всего на 5 процентов. Между тем власти отдельных крупных городов в Германии подталкивают покупателей отказываться от автомашин с дизельными двигателями. На таких авто запрещается въезд в центр.

Аналитики бьют тревогу. По данным авторитетного Института экономических исследований IFO, в текущем месяце немецкий автопром снова ухудшил свои позиции. Прогнозы также не выглядят утешительными. Пока неясно, как выглядит будущее автомобилей с дизельными двигателями. Компании стремятся производить больше электромобилей. "Ожидаются большие изменения для индустрии, потому что каждая десятая работа в этой отрасли связана с двигателем внутреннего сгорания", - подвел итоги дискуссии президент института Клементс Фюст.