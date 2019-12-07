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07.12.2019 20:45
Рубрика: В мире

Искусственный интеллект закончит 10-ю симфонию Бетховена

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Знаменитый немецкий композитор и пианист Людвиг ван Бетховен не смог в старости окончить 10-ю симфонию. Теперь этот пробел будет устранен. Специалисты напишут компьютерную программу, которая с помощью искусственного интеллекта позволит это сделать. Оригинальный проект курируют музыканты Зальцбургского института имени Элиетт и Герберта фон Караяна, пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Уже с лета международная творческая команда композиторов, музыковедов и специалистов в области информатики работает с помощью искусственного интеллекта над созданием алгоритма, чтобы воссоздать в духе Бетховена пропущенные отрывки симфонии. Мировая премьера произведения, созданного с помощью ИИ, пройдет в Бонне в 2020 году по случаю 250-летия с дня рождения композитора.

Что из этого выйдет, пока никто не знает. "Алгоритм непредсказуем, он удивляет нас каждый день заново", - говорит координатор проекта Маттиас Рёдер, директор института фон Караяна. - Он как маленький ребенок, исследующий мир Бетховена".

Напомним, от 10-й симфонии остались только фрагменты. В 1988 году исследователь творчества Бетховена Барри Купер объявил, что обнаружил в архиве композитора наброски произведения. Позднее он опубликовал восстановленный вариант. Однако музыковеды скептически отнеслись к его идее.

Тайна жизни и смерти Людвига ван Бетховена
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