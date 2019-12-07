Юрий Семин опроверг слухи о своей отставке

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин ответил на слухи о грядущей отставке со своего поста.

В пятницу "Локомотив" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" в 19-м туре Российской премьер-лиги. Матч завершился победой туляков 4:0. После этого в СМИ появились слухи о том, что московский клуб скоро расстанется с Семиным.

"Отставка? Это все бред, кому это надо, не знаю. Не вижу оснований для этого", - заявил Семин "Чемпионату".

После матча наставник "Локомотива" заявил, что крупное поражение может пойти на пользу команде.

"Нужно держать удар и сделать выводы - попозже, не на горячую голову. Учиться и принять это поражение. Сегодня Тула нас научила - научила быстро контратаковать, больше выигрывать единоборств. Вот это учеба. Возможно, перед отпуском поражение пойдет на пользу", - сказал он.

"Локомотив" набрал 34 очка после 19 туров и пока занимает второе место в таблице, отставая на 11 очков от лидирующего "Зенита"