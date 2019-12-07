Это случилось летом 1774 года, в то давно прошедшее время, когда на всероссийском престоле восседала Екатерина II, а Григорий Александрович Потёмкин и Александр Васильевич Суворов были молодыми генерал-поручиками и еще не имели ни титулов, ни громкой славы; когда Емельян Иванович Пугачёв, объявивший себя чудесно спасшимся императором Петром III, только что взял Казань; когда города и деревни Среднего Поволжья оказывали самозванцу торжественный прием, а дворянство Первопрестольной с содроганием ожидало его похода на Москву.

В это же самое время губернский прокурор князь Петр Васильевич Урусов (1733-1813), дед министра государственных имуществ графа П.Д. Киселева и прадед военного министра генерал-фельдмаршала графа Д.А. Милютина, решил рискнуть состоянием и карьерой, чтобы доставить взволнованным москвичам возможность развлечься.

И создал будущий главный театр России.

Большой (Петровский) театр. 1780 год.

С чего начинается театр

Принято считать, что театр начинается с вешалки. Большой начался с вокзала - вернее с воксала. Так в галантном XVIII веке называли летние увеселительные мероприятия, которые организовывались "в особых летних садах, с театральными представлениями, иллюминациями, фейерверками, балами, маскарадами и ужинами"1. В июне 1774 года князь (вместе с временным компаньоном итальянцем Гроти) нанял в доме своего родственника полковника графа Алексея Владимировича Салтыкова "для содержания воксалов нижний этаж со всеми покоями да верхнем этаже одну большую комнату со всею в них мебелью, кухню и погреб"2.

Контракт был заключен сроком на три месяца - с июня по сентябрь. Князь и его компаньон заплатили 600 рублей за наем помещения - это было годовое полковничье жалованье. Москвичи жаждали радости - и обрели ее в воксале. На долгие годы он стал модным местом летнего отдыха: "воксал привлекал множество публики - до 5000 человек; за вход платили один рубль, а с ужином пять рублей"3. Прожект удался - компаньоны получили изрядную прибыль.

Первый успех и "быстрые" деньги окрылили князя Петра Васильевича. Он расширил дело и летом 1775 года занялся не только организацией воксала в доме Салтыкова, но и театральной антрепризой. Урусов пошел на риск и повысил ставку.

Схема здания и зала Петровского театра. 1780 год.

Пятилетка князя

Его сиятельство замахнулся на то, чтобы прибрать к рукам все развлекательные заведения Первопрестольной, а самому стать монополистом в сфере развлечений. Что двигало Петром Васильевичем: бескорыстная любовь к искусству, честолюбивое желание стать реформатором московского театра и сохранить свое имя в Истории или заурядная жажда наживы? На этот вопрос у нас нет ответа. Очевидно одно: князь шел на острие культурного прогресса.

Он составил пятилетний, как сказали бы сейчас, бизнес-план: на купленном за свои деньги земельном участке выстроить каменное здание театра "со всеми потребностями и удобностями"4 и нанять труппу русских актеров, а со временем - французских оперных певцов. Когда же публика привыкнет к театру, а дело даст первые барыши, - ставить балеты. За это Урусов просил исключительную привилегию - десятилетнюю монополию на все зрелищные мероприятия в Москве. Никто, помимо князя, не должен был ставить спектакли, устраивать маскарады, содержать воксалы и давать вокальные концерты.

Это был не имевший аналогов амбициозный прожект. Увы, Урусов не учел экономические реалии и печальный опыт предшественника, полковника Николая Сергеевича Титова. В 1767 году тот, взяв в казне заимообразно 1725 рублей, занялся театральной антрепризой и стал содержать Московский театр. "Сие содержание причинило мне истинную погибель. Я вошел в долг, разрушающий совершенно мое состояние. Все деревни мои заложены и без человеколюбия некоторых моих кредиторов лишился бы я уже давно не только деревень, но и дневной пищи"5.

Антреприза так и не смогла стать самоокупаемой. Как только прекратились государственные дотации, дело рухнуло.

Место московского театрального антрепренера освободилось. Его и занял князь Урусов. Он не сомневался в успехе.

Воспользовавшись благоприятной конъюнктурой, князь подал челобитную государыне Екатерине II. И 28 (17) марта 1776 года получил от нее повеление "быть содержателем всех театральных в Москве представлений ему одному, а больше никому, во все десятилетнее время, дабы через то ему не было подрыва"[6]. И высочайшую привилегию на содержание в Москве постоянной труппы с обязательством в течение пяти лет построить каменный театр, в котором можно было бы ставить оперные, балетные и драматические спектакли.

С этого момента отсчитывает свою историю Большой театр.

Роковые пожары

Постройка каменного театра требовала колоссальных средств, и князь взял в компаньоны англичанина Майкла Маддокса (Михаила Егоровича Медокса) - человека состоятельного, страстно любившего театр и знавшего толк в деле. Партнеры купили участок в районе реки Неглинной, где Петровская улица, в просторечье - Петровка, поворачивает к Охотному ряду. Это было то самое место, где сейчас стоит Большой театр. За заболоченный участок компаньоны отдали ошеломительную для XVIII века сумму - 7750 рублей. Это было жалованье генерал-фельдмаршала за полтора года службы или годовой оброк 1550 крепостных!

Весной 1780 года компаньоны приступили к строительству грандиозного по меркам тогдашней деревянной Москвы сооружения, Петровского театра, стоимость которого составила 130 000 рублей.

По роковому стечению обстоятельств, в тот самый день, когда во временном помещении театра на Знаменке было объявлено о строительстве нового помещения, прямо во время спектакля случился пожар, театр со всем содержимым сгорел практически дотла. В XVIII веке в Москве еще не существовало страхового общества, и покрытие убытков полностью легло на плечи содержателей театра. А убытки оказались баснословными - 80 000 рублей! Этот несчастный случай, вероятно, отбил охоту князя продолжать рискованное и убыточное предприятие. Он не смог выполнить свою часть долговых обязательств и за 28 500 рублей уступил компаньону свою долю привилегии[7].

Театр трижды горел, что в конце концов стало причиной разорения и преемника князя Михаила Медокса. Но театр выжил. И стал Большим!

ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ГОДЫ

Театр становится ближе

Текст: Евгения Носкова

Увидеть постановку Большого театра - по-прежнему большая удача и для москвичей, и для гостей города. В нынешнем сезоне выступления звезд театра смогут увидеть жители других регионов России. Это стало возможным благодаря соглашению, подписанному Большим театром и СПАО "Ингосстрах". Сотрудничество призвано способствовать развитию театрального искусства в России и повышению интереса широкой общественности к творческой работе Большого театра. "Ингосстрах" получил статус генерального спонсора Большого театра.

В планах - организация масштабного федерального проекта, в рамках которого артисты Большого театра выступят с постановками в регионах России. Также "Ингосстрах" намерен реализовать проект "Большой - детям", цель которого познакомить юных зрителей с Большим театром, его богатой историей и культурным наследием, привить любовь к театру, а также способствовать популяризации балета и оперы у молодого поколения. Кроме того, "Ингосстрах" планирует учредить специальную премию, которая будет вручаться сотрудникам Большого за выдающийся вклад в деятельность театра.

- Мы гордимся этим сотрудничеством, далеко не каждый может удостоиться столь почетного звания. Это вопрос не столько денег, сколько взаимного доверия между нашими брендами, - подчеркнул генеральный директор компании "Ингосстрах" Михаил Волков. - Я всегда говорю, что, при всем уважении ко всем творческим коллективам, есть театры, а есть Большой театр. В этом году он открыл 244 сезон. С одной стороны, мы помогаем развитию главного театра страны, с другой - мы предложили ряд проектов.

Один из них - "Большой - детям", призванный популяризировать искусство театра среди детей и молодежи, в первую очередь из необеспеченных семей. Несколько лет назад у "Ингосстраха" был совместный проект с Третьяковской галерей, когда по стране были организованы выставки в стиле передвижников. Это дало возможность жителям отдаленных регионов приобщиться к искусству. Сейчас компания хочет применить этот же опыт в нашем партнерстве с Большим театром - целую постановку вывезти на локальные сцены сложно, но можно вывезти на гастроли звезд театра.

- Каждому понятно, что такие выезды - дело весьма дорогостоящее, - прокомментировал для "Родины" эту инициативу генеральный директор Большого театра Владимир Урин. - Но это один из важнейших для нас проектов. В Самаре и Новосибирске ведущие солисты - и оперные, и балетные - могут выступать в спектаклях наших региональных коллег. В города, где театров пока нет, мы готовы выезжать с концертами. Рассматриваем, например, Калининград, где к 2023 году должен появиться филиал Большого. Я уже не говорю о выставках нашего замечательного музея, которые можно показывать от Москвы до самых до окраин.

Взаимодействие с партнерами из сферы искусства - неотъемлемая часть стратегии развития компании. На протяжении многих лет "Ингосстрах" вносит свой вклад в сохранение культурного наследия России и развитие культурных институций на территории страны. Компания регулярно выступает партнером и спонсором проведения различных мероприятий как на федеральном, так и региональном уровнях.

- Поддержка проектов в области культуры и искусства всегда была важной частью нашей стратегии, - подчеркнул Михаил Волков. - "Ингосстрах" много делает для развития культуры в России, мы взаимодействуем с Эрмитажем, Третьяковской галерей, Музеем изобразительных искусств имени Пушкина Музеем современного искусства "Гараж". Сотрудничество с Большим театром - это особая страница в нашей истории.

КОНТРАМАРКА

Театр Урусова в цифрах

премьеры

1777 - первая московская русская опера "Перерождение"

1777 - "Пастушеская драма с музыкою в двух действиях..."

1778 - драма с голосами "Розана и Любим"

1779 - опера "Мельник"

цены

Вход в ложи:

В 1-й и под 1-й этаж на 4 персоны - 10 руб.

На 6 персон - 15 руб.

Во 2-й этаж на 4 персоны - 8 руб.

6 персон - 12 руб.

На 3-й этаж на 4 персоны - 5 руб.

6 персон - 7 руб. 50 коп.

В кресла партера по 1 руб. 50 коп.

В партеры по 1 руб.

В первую галерею по 75 коп.

Во вторую по 50 коп.

В третью по 25 коп.

годовое жалованье актеров

2200 руб. - Василий Померанцев

1000 руб. - Марья Синявская

701 руб. 50 коп. - Егор Залышкин

600 руб. - Надежда Калиграфова

270 руб. - Арина Украсова

200 руб. - Алексей Панов

120 руб. - Анна Воробьева

72 руб. - Николай Попченков

P.S. Бренные останки князя Урусова упокоились в Донском монастыре. Он разорился, канул в лету и ушел в легенду. Ведь это именно его вспомнил Чацкий:

Или вон тот еще, который для затей

На крепостной балет согнал на многих фурах

От матерей, отцов отторженных детей?!

Сам погружен умом в Зефирах и в Амурах,

Заставил всю Москву дивиться их красе!

Но должников не согласил к отсрочке:

Амуры и Зефиры все

Распроданы поодиночке!!!

1. Чаянова О.Э. Театр Маддокса в Москве 1776-1805. М.: Работник просвещения, 1927. С. 84 (Труды Государственного театрального музея им. Алексея Бахрушина; Т. 1). С. 84.

2. Старикова Л.М. История Московской публичной антрепризы второй половины XVIII в. в документальных подробностях // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1996. М.: Наука, 1998 С. 119.

3. Чаянова О.Э. Театр Маддокса в Москве 1776-1805. С. 84.

4. Старикова Л.М. История Московской публичной антрепризы... С. 124.

5. Там же. С. 120.

6. Чаянова О.Э. Театр Маддокса в Москве 1776-1805. С. 26.

7.Там же. С. 76.