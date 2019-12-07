Людям после 50, ищущим работу, дадут стипендии

Что предлагается людям 50 +? Регионы вместе с работодателями составляют списки самых востребованных профессий, самых нужных навыков и размещают их на портале "Работа в России". Появляются региональные Банки программ обучения для людей 50 +. До конца 2024 года планируется обучить более 450 тысяч человек.

Как будут учить людей в возрасте? Вот три модели.

1. Первая - человек идет в службу занятости, оттуда его направляют в центр обучения, колледж или вуз, где дадут новые знания. Такая схема работает и сейчас. Но рассматривается и вариант, когда человек получает так называемый образовательный сертификат и сам выбирает организацию, где будет учиться.

Скажем, есть подходящая программа профобразования в Саратовском госуниверситете, центре повышения квалификаций и трех местных колледжах. Вы можете отнести свой сертификат в университет и никто не будет против. "Незанятым гражданам, ищущим работу, будет выплачиваться стипендия…", - особо подчеркивается в проекте документа.

2. Второй механизм - обучение по направлению работодателей.

3. Третий вариант - обучение с использованием инфраструктуры Союза "Ворлдскиллс Россия". Учишься, сдаешь экзамен, получаешь документ, и твое резюме автоматически размещается на портале "Работа в России".

В первом и третьем случае все расходы может компенсировать бюджет.

Какие профессии исчезнут в первую очередь?

По мнению ученых Лаборатории исследований рынков труда и пенсионных систем РАНХиГС, те, где выполняются рутинные операции. Под угрозой увольнения рабочие на конвейерном производстве, операторы, сборщики, другие рабочие в промышленности, добыче полезных ресурсов и строительстве, профессии в сфере обслуживания, бухгалтерского учета и аудита, а также верстальщики печатных изданий. А вот веб-верстка очень перспективна.

Напомним, недавно мы рассказывали о том, чему и как можно выучиться бесплатно уже сейчас.