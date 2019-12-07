Встреча двух "Манчестеров" украсит не только очередной тур чемпионата Англии, но наверняка станет одним из центральных событий европейских футбольных выходных. Красный "Юнайтед" приедет на домашнюю арену синего "Сити".

Дерби пройдет в нелегкий для обеих команд период. "Юнайтед" в этом сезоне с трудом набирает очки, мало забивает и уже отстал от зоны Лиги чемпионов на 8 очков. После дерби перед "МЮ" будут задачи попроще - "Эвертон", "Уотфорд" и "Ньюкасл", но команда приучила болельщиков к тому, что даже против таких соперников "дьяволы" не всегда способны набрать очки.

"Сити" начал чемпионат бодро, а затем расщедрился на очки оппонентам. Гвардиола уже трижды проигрывал и уступает "Ливерпулю" практически безнадежные 11 очков. Особенно неуверенно выглядит "Сити" в обороне. Если середняки этим не всегда пользуются, то команды из верхней части доставляют проблемы действующему чемпиону. Так, против "Челси" у ворот Эдерсона была масса моментов, но лондонцев подводило везение. "Ливерпуль" и вовсе вольготно чувствовал себя в очной встрече месячной давности.

Календарь у "Манчестер Сити" на ближайший месяц предельно жесткий - дерби, потом "Арсенал", почти не пропускающий "Лестер", рвущиеся в еврокубки "Вулверхэмптон" и "Шеффилд". Декабрь и новогодний период много скажут о способностях Гвардиолы и его команды угнаться за "Ливерпулем". Для начала все же необходимо побороть принципиального соперника. Хоть "Юнайтед" по игре чудовищно далек от оптимальной формы, за счет настроя одну отдельно взятую игру выиграть можно всегда.

Дерби "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" начнется в 20:30 по Москве, следите за онлайном на сайте "РГ"!