"Марше за климат" с участием 500 тысяч человек прошел в Мадриде

Жители испанской столицы, где проходит конференция ООН по изменению климата, приняли участие в митинге "Марш за климат". На улицы вышли не менее 500 тысяч человек.

Как сообщает ТАСС, активисты собрались возле главного железнодорожного вокзала Мадрида Аточа и прошли до зоны Нуэвос министериос. Они призывают к "реальным и амбициозным мерам от международного сообщества". В частности, участники митинга требуют добиться сокращения выбросов парниковых газов на 80 процентов к 2030 году.

В митинге также приняла участие юная шведская активистка Грета Тунберг и актер Хавьер Бардем. Тунберг зачитала свой манифест.

На международных переговорах по климату страны должны обсудить подготовку более продвинутого соглашения по ограничению выбросов углерода, которое должно дополнить Парижское климатическое соглашение. Более 70 стран, включая Китай и страны Евросоюза, подтвердили, что примут участие в конференции, в отличие от американцев, которые дали понять, что они не приедут в Мадрид.