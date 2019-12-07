Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером

Стратегическим партнером назвал Россию президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании кабинета министров, посвященном подготовке в 2020 году празднования 25-летия постоянного нейтралитета страны, сообщает РИА Новости.

По словам президента, Российская Федерация, поддерживающая многовековые дружественные отношения, является стратегическим партнером Туркменистана.

Между тем Туркмения открывает второе генеральное консульство в Казани. Соответствующее постановление на расширенном заседании правительства подписал президент Бердымухамедов.

Республика Татарстан является важным экономическим партнером Туркменистана. Кроме того, вузы Татарстана входят в число предпочтительных учебных заведений для туркменских студентов, выезжающих за рубеж для получения образования.

Это уже второе генеральное консульство Туркменистана в России. Первое консульство было открыто в Астрахани в феврале 2013 года. Туркменистан активно развивает прямые связи с регионами России.