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07.12.2019 08:30
Рубрика: Власть

Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером

Текст: Александр Саможнев
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Стратегическим партнером назвал Россию президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании кабинета министров, посвященном подготовке в 2020 году празднования 25-летия постоянного нейтралитета страны, сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
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По словам президента, Российская Федерация, поддерживающая многовековые дружественные отношения, является стратегическим партнером Туркменистана.

Между тем Туркмения открывает второе генеральное консульство в Казани. Соответствующее постановление на расширенном заседании правительства подписал президент Бердымухамедов.

Республика Татарстан является важным экономическим партнером Туркменистана. Кроме того, вузы Татарстана входят в число предпочтительных учебных заведений для туркменских студентов, выезжающих за рубеж для получения образования.

Это уже второе генеральное консульство Туркменистана в России. Первое консульство было открыто в Астрахани в феврале 2013 года. Туркменистан активно развивает прямые связи с регионами России.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Туркмения
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