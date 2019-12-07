Путин: Люди должны получать преимущества от интеграции РФ и Беларуси

Владимир Путин сегодня в Сочи проводит переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Беседа двух лидеров проходит в резиденции "Бочаров ручей".

Президенты обсудят перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства.

В начале встречи российский президент поблагодарил белорусскую делегацию за приезд. "Мы вам благодарны за то, что вы приняли приглашение, и к нам приехали и именно сегодня это важно, потому что завтра исполняется 20 лет Союзному договору", - напомнил президент РФ. Он отметил, что министры и председатели правительств обеих стран провели достаточно большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее договора о Союзном государстве. "Поговорили о том, что и как нужно сделать для того, чтобы выполнить то, что еще не выполнено в рамках этого документа, что можно было бы актуализировать в связи с меняющимися обстоятельствами", - пояснил Путин. Он также выразил надежду, что и дальше будет все делаться для того, чтобы народы Беларуси и России чувствовали близость, как в экономической сфере, так и в социальной. Люди должны получать заметные преимущества от этой интеграции, подчеркнул Путин.

Беларусь и РФ 8 декабря отметят двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Минск и Москва планировали к этой дате принять программу углубления интеграции.

Накануне переговоры провели премьер-министры двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас. Это была последняя встреча в этом году на правительственном уровне по теме интеграции до встречи президентов.