12 штрафов и "спящий демон": что известно о виновнике ДТП на "Окружной"

Предполагаемый виновник крупного ДТП на станции "Окружная" в Москве оказался злостным нарушителем.

Как сообщает один из популярных пабликов, водитель Mazda - некий Сергей Медведев. Номер его иномарки также попал в Сеть. На одном из автофорумов появились данные, что иномарку с теми же знаками видели на заездах стритрейсеров. На своей страничке в соцсети Медведев называл машину "спящим дьяволом".

Но иногда он "просыпался". Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, только за последний год мужчина собрал 12 штрафов - и все за превышение скорости.

Напомним, что сегодня в 6:30 Mazda на огромной скорости влетела в стену станции МЦК "Окружная" и буквально впечатала в нее троих пешеходов. Все они погибли. А сам водитель выжил, его отвезли в больницу. И уже там выяснилось, что он сел за руль пьяным.