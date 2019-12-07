Экс-глава Щелковского района Подмосковья отправлен в СИЗО

Бабушкинский районный суд Москвы в субботу постановил заключить под стражу на 2 месяца экс-руководителя Щелковского района Московской области Алексея Валова.

Об этом сообщили в суде. В следственном изоляторе (СИЗО) бывший чиновник пробудет как минимум до 2 февраля.

Расследование ведет Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области. По версии следствия, в 2017 году обвиняемый получил от подчиненной взятку в виде люксовой иномарки Mercedes-Benz стоимостью более 6 миллионов рублей. Взятку чиновница заплатила "за общее покровительство и попустительство по службе".

В настоящее время следователи проверяют Валова на причастность к совершению других коррупционных преступлений.

В мае 2017 года Алексей Валов был избран главой Щелковского района сроком на 5 лет. До этого он занимал должность руководителя администрации. А перед возбуждением дела чиновник был назначен заместителем министра транспорта администрации Московской области.

Валову в пятницу предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.