На "серой" ветке метро в Москве полностью восстановлено движение

На Серпуховско-Тимирязевской ветке столичного метрополитена полностью восстановлено движение поездов после утреннего сбоя, сообщает пресс-служба транспортного предприятия.

Напомним, утром ненадолго останавливалось движение на участке линии от "Чеховской" до "Отрадного". Это понадобилось для проверки путевой инфраструктуры на станции "Владыкино". "При малейшем подозрении на неисправность мы обязаны проверить все системы для обеспечения безопасности перевозок", - комментирует пресс-служба метрополитена. После быстрой проверки движение было восстановлено.

Сейчас все поезда на линии идут по графику.