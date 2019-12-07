Новости

Жириновский объяснил неважное качество поставляемых в РФ порошков и шоколада 13:42
12 штрафов и "спящий демон": что известно о виновнике ДТП на "Окружной" 13:38
На "серой" ветке метро в Москве полностью восстановлено движение 13:35
Правительство направило 3,5 млрд на обновление учреждений культуры 13:32
Дмитрий Медведев поздравил Государственный Эрмитаж с 255-летием 13:31
Кошки все чаще устраивают пожары в домах 13:27
Кузнецова: Из Сирии в Москву вернулись еще четверо российских детей 13:14
Поможет ли ЕГЭ оценить креативность ребенка 13:10
В Москве появится памятник бездомной кошке 13:10
Умер актер Рон Либман, "отец Рэйчел" из "Друзей" 12:58
Парусники "Крузенштерн" и "Седов" отправились в кругосветное плавание 12:56
В Словакии объявлено ЧП для ликвидации последствий взрыва бытового газа 12:50
В Севастополе Чубарову посоветовали жить в реальном мире 12:38
Россия оказалась в тройке стран с самыми дешевыми автомобилями 12:30
В московском метро произошел сбой на "серой" ветке 12:29
Названы регионы, откуда чаще всего приезжают в Москву 12:16
В Невинномысске из-за антипрививочников шестеро заболели корью 11:48
Виновник аварии с погибшими у станции МЦК был пьян 11:26
"Убийца" Creta от Kia впервые попал на фото в России 11:23
В Совфеде отреагировали на подготовку "марша на Крым" 11:16
Врач рассказал, какие привычки портят волосы 10:42
В Чите суд избрал меру пресечения владельцу упавшего с моста автобуса 10:33
Электропикап Ford технически превзойдет Cybertruck от Tesla 10:30
Овечкин рассказал, когда завершит карьеру 10:02
Во Вьетнаме моряки ТОФ спасли экипаж "аварийной" подлодки 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Куда стоит поехать на новогодние праздники
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
07.12.2019 13:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На "серой" ветке метро в Москве полностью восстановлено движение

Текст: Светлана Батова

На Серпуховско-Тимирязевской ветке столичного метрополитена полностью восстановлено движение поездов после утреннего сбоя, сообщает пресс-служба транспортного предприятия.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
В метро объяснили, зачем нужны камеры в туалетах

Напомним, утром ненадолго останавливалось движение на участке линии от "Чеховской" до "Отрадного". Это понадобилось для проверки путевой инфраструктуры на станции "Владыкино". "При малейшем подозрении на неисправность мы обязаны проверить все системы для обеспечения безопасности перевозок", - комментирует пресс-служба метрополитена. После быстрой проверки движение было восстановлено.

Сейчас все поезда на линии идут по графику.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК предъявил обвинения касательно убийства главы центра "Э" Ингушетии
В Совфеде отреагировали на подготовку "марша на Крым"
Президент Туркменистана назвал Россию стратегическим партнером
Виновник аварии с погибшими у станции МЦК был пьян
Трамп обратился к Всемирному банку с призывом не выдавать кредиты КНР