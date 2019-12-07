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07.12.2019 15:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал экс-замглавы администрации подмосковного Щелкова

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест Наталью Тамбову, ранее занимавшую должность первого замглавы администрации городского округа Щелкова в Подпосковье.

"Постановлением Бабушкинского районного суда в отношении Тамбовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 февраля 2020 года", - цитирует ТАСС представителя суда.

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Сообщается, что ранее бывшую чиновницу задержали при попытке пересечь границу с Беларусью.

Тамбову обвиняют в особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 УК. Она уже признала вину в хищении бюджетных средств.

В субботу, 7 декабря, суд также арестовал бывшего главу Щелковского района Московской области Алексея Валова, обвиняемого в получении взятки. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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