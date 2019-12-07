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07.12.2019 / 11:26
Текст: Сергей Бабкин

Виновник аварии с погибшими у станции МЦК был пьян

Водитель, насмерть сбивший троих пешеходов у МЦК "Окружная", был пьян. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по итогам медосвидетельствования предполагаемого виновника трагедии.

Фото: ГИБДД по Тюменской области
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Мужчина, управлявший Mazda, после аварии был доставлен в больницу, там было подтверждено его опьянение. Автоинспекция начала проверку всех обстоятельств резонансного ДТП.

Напомним, что иномарка вылетела на тротуар у МЦК "Окружная" в Локомотивном проезде около 6.30. Mazda насмерть сбила троих человек и врезалась в стену станции "Окружная".

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