В Приморье за взятки задержали инспекторов ГИБДД

Сотрудники управления ФСБ России по Приморскому краю вместе с коллегами из отдела собственной безопасности краевого УМВД по подозрению в получении взятки задержали инспекторов ДПС ГИБДД ОМВД России по Хорольскому району, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Отмечается, что назначена служебная проверка, во время которой будут изучены обстоятельства, которые привели к задержанию сотрудников Госавтоинспекции. Если их вина будет установлена, их уволят в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника полиции, также их ждет наказание в соответствии с законодательством. Дисциплинарное взыскание ждет и их непосредственных начальников.

По неофициальной информации, задержанных сотрудников ГИБДД двое, и они, якобы, хотели скрыться на автомобиле.

Напомним, что совсем недавно в Приморье за "недозволенные методы расследования", примененные к очевидцу происшествия, были задержаны трое полицейских.