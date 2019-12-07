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07.12.2019 20:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сбитые в Нижнем Новгороде школьники направлялись в театр

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пострадавшие в аварии на улице Горького школьники направлялись организованной группой на спектакль в ТЮЗ. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Нижегородской области Дмитрий Тюлин.

Фото: iStock
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По предварительной информации, все они - учащиеся 37 школы Нижнего Новгорода. Напомним, авария произошла сегодня в районе 17.15 в центре Нижнего Новгорода. Иномарка столкнулась с двумя легковыми автомобилями, одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в группу людей - 11 девятиклассников и двое взрослых, сопровождавших их.

Одиннадцать человек было госпитализировано, позже одна из пострадавших, предварительно - учительница, скончалась в больнице.

В качестве основной версии аварии рассматривается человеческий фактор. Подтверждения тому, что водитель был нетрезв, пока нет: по словам Дмитрия Тюлина, результаты медицинского освидетельствования уточняются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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