Сбитые в Нижнем Новгороде школьники направлялись в театр

Пострадавшие в аварии на улице Горького школьники направлялись организованной группой на спектакль в ТЮЗ. Об этом "РГ" сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Нижегородской области Дмитрий Тюлин.

По предварительной информации, все они - учащиеся 37 школы Нижнего Новгорода. Напомним, авария произошла сегодня в районе 17.15 в центре Нижнего Новгорода. Иномарка столкнулась с двумя легковыми автомобилями, одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в группу людей - 11 девятиклассников и двое взрослых, сопровождавших их.

Одиннадцать человек было госпитализировано, позже одна из пострадавших, предварительно - учительница, скончалась в больнице.

В качестве основной версии аварии рассматривается человеческий фактор. Подтверждения тому, что водитель был нетрезв, пока нет: по словам Дмитрия Тюлина, результаты медицинского освидетельствования уточняются.