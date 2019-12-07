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07.12.2019 20:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава СК наградил петербуржцев, спасших детей из тонущего автомобиля

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба СК РФ Фото: Пресс-служба СК РФ
Фото: Пресс-служба СК РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил двух жителей Санкт-Петербурга - Марка Маклакова и Виктора Корнева - ведомственной медалью "Доблесть и отвага". Об этом сообщили в СК РФ.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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16 ноября 2019 года эти молодые люди спасли двух детей из тонущего автомобиля. Водитель, в машине которого находились пятимесячная девочка и девятилетний мальчик, перепутал педали газа и тормоза и съехал в реку Фонтанку. Марк Маклаков и Виктор Корнев, ставшие случайными свидетелями произошедшего, сразу же бросились в ледяную воду и помогли вытащить детей из Фонтанки на берег. В результате происшествия никто не пострадал.

Вручая храбрым петербуржцам награду, Александа Бастрыкин отметил, что их поступок достоин искреннего признания и уважения, ведь благодаря их неравнодушию удалось избежать трагедии.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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