Глава СК наградил петербуржцев, спасших детей из тонущего автомобиля

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил двух жителей Санкт-Петербурга - Марка Маклакова и Виктора Корнева - ведомственной медалью "Доблесть и отвага". Об этом сообщили в СК РФ.

16 ноября 2019 года эти молодые люди спасли двух детей из тонущего автомобиля. Водитель, в машине которого находились пятимесячная девочка и девятилетний мальчик, перепутал педали газа и тормоза и съехал в реку Фонтанку. Марк Маклаков и Виктор Корнев, ставшие случайными свидетелями произошедшего, сразу же бросились в ледяную воду и помогли вытащить детей из Фонтанки на берег. В результате происшествия никто не пострадал.

Вручая храбрым петербуржцам награду, Александа Бастрыкин отметил, что их поступок достоин искреннего признания и уважения, ведь благодаря их неравнодушию удалось избежать трагедии.