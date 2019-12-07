Шведский режиссер представил в Архангельске фильм о последствиях Чернобыля

Основным спикером стал журналист, писатель Владимир Губарев, очевидец Чернобыльской аварии. Одним из первых корреспондент газеты "Правда"в апреле 1986 года оказался на месте событий в Чернобыле, 40 дней прожил там, а потом каждый год ездил туда. Его материалы публиковали во всем мире. Его пьеса "Саркофаг" также пошла по всему миру, 56 театров поставили ее.

Недавно у писателя вышла книга "Правда о Чернобыле. Свидетельства живых и мертвых". И еще одну новую книгу, над которой долго работал, он представил и подарил Архангельску - "А-Бомба: от Сталина до Путина", рассказы о выдающихся атомщиках, создателях оружия.

Сериал "Чернобыль" - за и против

"Чернобыль" - телевизионный мини-сериал Крейга Мейзина и Йохана Ренка, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин. Мнения о фильме разные. От восторженных - до полного неприятия.

- Фильм меня потряс. Обязательно посмотрите его, если еще не видели, - посоветовал один из спикеров, писатель, летописец Архангельской области Виктор Толкачев. - Не лгать и помнить - вот что важно. От рядовых до властей. Тогда будет меньше страданий, смертей.

- Те, кто прошел Чернобыль, не жалели себя, своего здоровья. Это другие люди. Настоящие мужики и женщины, - считает Владимир Губарев.

- Я благодарен создателям сериала "Чернобыль", он показал нам безумие, которое несет ядерная энергия, - сказал Гуннар Бергдаль (Швеция), один из членов жюри Arctic open. - Для Швеции, принимавшей участие в создании фильма, это первое обращение к теме Чернобыльской катастрофы. Я сотрудничал с компанией Sky и разрешил использовать кадры из моего документального фильма. Но я очень расстроен, что некоторые моменты в картине искажены. Хотя понимаю, что это художественное произведение, снято оно качественно. Можно многое себе позволить, но нельзя забывать про этические аспекты жизни.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля Arctic open

Премьера спустя почти два десятилетия

Режиссер, продюсер Гуннар Бергдаль - бывший директор Гетеборгского международного кинофестиваля (1994- 2003), автор книг, статей и фильмов об Ингмаре Бергмане. В Архангельск он привез свой документальный фильм о последствиях Чернобыля "Голос Людмилы". Его героиня - Людмила Игнатенко, вдова чернобыльского пожарного, стала прототипом главной героини в сериале "Чернобыль".

Картину Бергдаль снял еще в 2001 году, и только спустя почти 20 лет состоялась ее премьера в России. В финальных титрах есть такие слова: "Фильм был вдохновлен Светланой Алексиевич и ее книгой "Чернобыльская молитва".

Режиссер рассказал, что много путешествовал, и однажды жена дала ему в дорогу книгу "Чернобыльская молитва". "Я начал читать. Так узнал о Людмиле Игнатенко. Через некоторое время оказался на кинофестивале в Киеве, мне удалось встретиться с Людмилой, живущей там. Так началась история фильма".

Поначалу Людмила отказывалась от съемок. А потом согласилась, когда Гуннар пообещал ей, что она первой увидит фильм. И рассказала свою историю:

- Жили мы в Припяти. Счастливо. Получили квартиру, это был наш маленький рай. Не думали, что случится беда. Весна 1986-го, теплая, ранняя…

Фильм снимали в 2000 году.14 лет прошло с тех пор, как 13 мая 1986 года умер ее муж Василий. Ему исполнилось только 25 лет. Вспоминая о тех днях, она беспрестанно плачет. Она тогда ждала ребенка. Девочка родилась, но прожила всего пять дней. Врачи сказали Людмиле, что жизнь ей самой спас ребенок.

- Когда фильм был снят, мне хотелось показать его в России, но не сложилось… - признался Гуннар Бергдаль.

Фото: Пресс-служба кинофестиваля Arctic open

"Кино как жизнь, жизнь как кино"

В Музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова открылась выставка "Кино как жизнь, жизнь как кино" фотохудожника Игоря Гневашева, одного из лучших фотографов мира, лауреата премии "Золотой глаз России". Режиссерами фильмов, на съемках которых он работал, были Сергей Бондарчук, Андрей Тарковский, Эльдар Рязанов, Василий Шукшин, Леонид Гайдай, Никита Михалков, Сергей Соловьев и многие другие. Он снимал актеров в работе - Высоцкого, Гундареву, Папанова, Янковского, Никулина, Мордюкову.

Фотографии черно-белые и цветные. Юрий Яковлев на съемках кинокомедии "Иван Васильевич меняет профессию", Элем Климов руководит процессом на площадке фильма "Иди и смотри", Тарковский снимает "Зеркало", "Сталкер".

Гневашев (1936-2016) - автор нескольких книг, а также фильмов о том, как снимается кино, как ставится спектакль.

В Книге отзывов посетители благодарят организаторов за выставку, пишут:

- Узнавала актеров, эпизоды из фильмов. Знакомые и незнакомые лица на фотографиях - это история нашей страны, наших людей.

- Открыла для себя новое имя.

- Фотографии уникальные, глубокие по содержанию, можно сказать, философские, это настоящие произведения искусства. Здесь великолепные портреты Плисецкой, Параджанова, Тарковского, Шукшина, Жванецкого, Алексея Петренко.

И такое жизнеутверждающее обращение фотохудожника к людям:

- Друзья! Общайтесь, звоните, пишите, делитесь, разговаривайте, выясняйте отношения, ссорьтесь, миритесь! Но главное - будьте здоровы!

Представила работы вдова фотографа Людмила Бурова. Экспозиция будет работать до 25 декабря. Вход свободный.

Что дальше

А дальше - встреча с режиссером, продюсером, академиком международной академии телевидения и радио Игорем Угольниковым. Почетный президент кинофестиваля Arctic open представит два новых проекта, которые сейчас в работе: "Учености плоды" и "Подольские курсанты". Обе ленты посвящены подвигам наших людей во время Великой Отечественной войны.