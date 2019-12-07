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07.12.2019 20:29
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Евгений Гинер назвал Александра Егорова "конченым негодяем"

Текст: Максим Домчев

Президент футбольного клуба ЦСКА после матча против "Краснодара" в 19-м туре РПЛ жестко раскритиковал работу руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
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После матча главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил недовольство работой бригады арбитров во главе с Василием Казарцевым. Президент клуба Евгений Гинер жестко прошелся по работе руководителя Казарцева - Александра Егорова.

"Господин Егоров - конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится", - цитирует Sport24 Гинера, который добавил, что лучше бы объект его критики даже не уволился, а покончил с собой. "До этих пор мы ничего не изменим", - сказал он.

По словам Гинера, реформа судейства, которую проводит Ашот Хачатурянц, сможет исправить ситуацию. Однако пока Егоров сохраняет свой пост, по мнению президента ЦСКА, сделать это будет трудно.

"ЦСКА молодая команда, выступает нормально, и я доволен. Но когда эту молодую команду судят те, кто не может, не умеет и все портит, мне не особо нравится", - заключил Гинер.

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