"Краснодар" сыграл вничью с ЦСКА в чемпионате России

В центральном матче 19-го тура Российской премьер-лиги "Краснодар" дома в присутствии почти 30 тысяч зрителей сыграл вничью с ЦСКА - 1:1 (0:1). Этот счет позволил "быкам" набрать 35 очков и выйти на второе место в первенстве. Армейцы перед большим перерывом в турнире делят пока третье-четвертое места с "Локомотивом" - у них в активе по 34 балла.

На этой неделе зима лишь на денек посетила южную столицу, одарив небольшим снежком и легким морозцем. Но в субботу в город, прощавшийся до весны с большим футболом, вернулась теплая солнечная погода. В таких комфортных для декабря условиях "быки" и армейцы должны были решить, кто из них уйдет на перерыв на первенстве в статусе второй команды и главного претендента на попадание в Лигу чемпионов.

После крушения в Туле столичных железнодорожников победа сегодня победа любого из соперников выводила его на эту желанную позицию (догнать убежавший от всех питерский "Зенит" представляется не слишком реальной). А еще и подняла бы настроение перед отпуском, тем более что "Краснодар" и ЦСКА в последнее время потеряли не только множество очков, но свои фирменные успешные атакующие действия.

Гости - а это, похоже, стало для кубанцев почему-то немалой неожиданностью - сразу взяли мяч под свой контроль и организовали несколько резких атак на ворота оппонента. В одной из них в завершение трехходовки с участием Облякова, Дзагоева и Влашича хорват сильно пробил с нескольких метров, но Сафонов успел в броске перевести мяч на угловой.

Зато с мощным выстрелом Облякова метров с 22-х голкипер хозяев справиться уже оказался не в состоянии: мяч вонзился в левый от Сафонова верхний угол - 0:1, 15-я минута. Правда, главному арбитру Казарцеву и его помощникам по системе ВАР потребовалось почти три минуты для признания гола законным - в дебюте результативной атаки полузащитник армейцев Кучаев жестко встретил в центре поля Ари, но судьи не посчитали это нарушением правил.

А вот "быки", нередко теряющиеся, когда против них соперник действует с тремя центральными защитниками (Магнуссон, Дивеев и Карпов), в очередной раз никак не могли преодолеть подобный заслон. Из-под довольно плотного прессинга гостей "быки" выходили с немалым трудом, а их атаки то и дело глохли на подходе к чужой штрафной - обостряющие передачи Ольссону, Вильене, Стоцкому и Газинскому не удавались категорически.

Единственной же в первой половине реальный опасный момент у них организовал в одиночку Вандерсон. Правый хавбек пробросил мяч мимо защитников, вошел в штрафную, однако промахнулся метров с семи мимо дальнего угла ворот Акинфеева.

В остальных случаях армейцы не позволяли сопернику, в конце тайма все-таки перехватившего инициативу, оказываться на ударных позициях в собственной штрафной.

В начале второго тайма "быки", выпустив на левом фланге полузащиты Скопинцева вместо Стоцкого, ринулись отыгрываться. И сумели это сделать с помощью пенальти на 63-й минуте. Причем само нарушение произошло шестью минутами ранее: именно столько времени на сей раз понадобилось Казарцеву, чтобы с помощью ВАР разобрать ситуацию.

Сама атака началась с ошибки Карпова, после которой хозяева организовали атаку, которую Вильена завершил крученым ударом из центра штрафной. К отскочившему от штанги мячу первым успел Ари, которого сбил Обляков. И хотя исполнение 11-метрового форвардом "Краснодара" оказалось не впечатляющим (Акинфеев отразил пущенный в правый нижний от него угол мяч), но Ари успел добить снаряд в сетку - 1:1.

Тут же команды обменяли по еще одному хорошему моменту (Спайич в последний момент заблокировал удар из пределов штрафной Чалова, а дальний выстрел Вильены Акинфеев не без труда вытащил из нижнего угла). А затем уже действовали осторожнее, кажется, согласившись с тем, что ничейный исход станет вполне благоприятным для каждой из сторон.