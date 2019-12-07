Власть
07.12.2019 17:13
Текст: Айсель Герейханова (Сочи)
Фото: Константин Завражин (Сочи)

Лукашенко рассказал о своем уютном доме в Сочи

Президент Беларуси Александр Лукашенко в начале переговоров с Владимиром Путиным поблагодарил за приглашение и "прекрасную погоду" в России. Отметим, что беседа двух лидеров проходит в Сочи, в резиденции российского президента "Бочаров Ручей", погода действительно солнечная и теплая.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Лукашенко рассказал, для чего он приехал на переговоры с Путиным

Он также рассказал, что у него самого в Сочи есть дом. "Спасибо еще раз, что пригласили сюда. Правда, тут за забором и мой дом, уютный и теплый, вы видели. Поэтому, можно сказать, я в своем доме", - сказал Лукашенко.

На переговорах Владимир Путин выразил надежду, что Москва и Минск и дальше будут делать все для того, чтобы народы двух стран чувствовали близость и получали преимущества от интеграции России и Беларуси. Лукашенко в свою очередь заявил, что выступает за равные условиях для жизни и работы людей, а также хозяйствующих субъектов в обеих странах.

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