Путин и Лукашенко перешли к общению тет-а-тет

Сегодня в Сочи проходят российско-белорусские переговоры с участием президентов двух стран.

Больше двух часов Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали актуальные вопросы двусторонней повестки с участием делегаций двух стран. Потом Владимир Путин пригласил всех участников переговоров на торжественный обед, посвященный 20-летию создания Союзного государства. А сами лидеры перешли к общению в формате тет-а-тет.

Делегации с участием премьер-министров и членов правительства двух стран также отдельно продолжили переговоры.

Отметим, встреча посвящена обсуждению перспектив углубления интеграции в рамках Союзного государства.