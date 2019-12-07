Власть
07.12.2019 18:40
Текст: Айсель Герейханова (Сочи)

Путин и Лукашенко перешли к общению тет-а-тет

Сегодня в Сочи проходят российско-белорусские переговоры с участием президентов двух стран.

Фото: Константин Завражин/РГ
Лукашенко рассказал о своем уютном доме в Сочи

Больше двух часов Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали актуальные вопросы двусторонней повестки с участием делегаций двух стран. Потом Владимир Путин пригласил всех участников переговоров на торжественный обед, посвященный 20-летию создания Союзного государства. А сами лидеры перешли к общению в формате тет-а-тет.

Делегации с участием премьер-министров и членов правительства двух стран также отдельно продолжили переговоры.

Отметим, встреча посвящена обсуждению перспектив углубления интеграции в рамках Союзного государства.

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