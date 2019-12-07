В Сочи проходит торжественный обед в честь 20-летия Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин пригласил участников российско-белорусских переговоров на торжественный обед, который организован в честь 20-летия создания Союзного государства.

7 декабря в Сочи, в резиденции российского президента "Бочаров ручей" проходят переговоры лидеров России и Беларуси. Они обсуждают вопросы интеграции в рамках Союзного государства. Торжественный обед проходит там же. Кроме президентов двух стран, в нем также принимают участие премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас, члены правительств России и Беларуси.

Российская Федерация и Республика Беларусь завтра, 8 декабря, отметят двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства.