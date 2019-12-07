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07.12.2019 13:04
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Чем музыкальный фестиваль "Евразия" удивил искушенную публику

Текст: Марина Порошина
Финал V фестиваля "Евразия", подарившего слушателям немало российских, европейских и мировых премьер, сумел-таки удивить самую искушенную публику.

Уральский филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса исполнил "Турангалила-симфонию" Оливье Мессиана, композитора, у которого, как говорят, нет последователей - настолько индивидуален и неповторим его язык. Симфония, считающаяся одним из самых загадочных произведений мирового оркестрового репертуара, исполнялась в России считанные разы: она требует огромного оркестрового состава с большим количеством редких ударных. А еще в ней звучит и вовсе уникальный электромузыкальный инструмент "волны Мартено". Говорят, что "точно такие звуки, какие издают "волны Мартено", сам композитор ожидал услышать на небесах". Инструмент, на котором играла преподаватель Парижской консерватории, магистр философии музыки Натали Форже, был специально привезен в Екатеринбург из Франции. А сольную партию фортепиано исполнял выдающийся пианист Пьер-Лоран Эмар.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Звезда британской сцены Оливер Зеффман выступил на фестивале "Евразия"

Два последних дня фестиваля были наполнены не только музыкой. Впервые прошел Международный симпозиум, в котором приняли участие более тридцати делегатов из девяти стран мира: руководители крупнейших концертных залов, первые лица ведущих концертных агентств, представители экспертного сообщества, специалисты в области строительства. Тема симпозиума - "На пути к новой филармонии: Концертный зал нового времени". Уникальный концертный зал, спроектированный всемирно известным архитектурным бюро Zaha Hadid Architects (Великобритания), пока существует только в виде проекта, но своим внешним видом и техническими характеристиками уже привлекает внимание специалистов и музыкантов всего мира. Кристос Пассас, заместитель директора бюро, и Питер Экстон, инженер-акустик компании Marshall Day Acoustics (Новая Зеландия) ответили на множество вопросов дотошных слушателей, защищая свою концепцию "идеального концертного зала", который будет лучшим в России. И уж теперь есть все основания надеяться, что после такой презентации он обязательно будет построен к 2023 году как роскошный подарок к трехсотлетию Екатеринбурга и еще один объект притяжения гостей со всего мира.

В этом году как никогда была насыщена и интересна офф-программа "Евразии": оригинальные "предконцертные настройки" для слушателей, на которых искусствоведы объясняли сложное моменты, беседы с гостями и автограф-селфи-сессии для поклонников, арт-дуэль художников, анонимно представивших на суд зрителей свои работы по теме фестиваля "Песни любви и смерти". И многократно повторенная трогательная церемония "Черемуховый пирожок", когда всем гостям вручалась корзинка со вкуснейшими пирожками с начинкой из уральской черемухи. Гости из Европы, Азии и Новой Зеландии наверняка запомнили это странное слово и удивительный, ни с чем не сравнимый вкус, а слушатели - встречи с великолепной музыкой, в которой и красота, и философия, и жизнь, и смерть, и любовь.

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