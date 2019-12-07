Россия оказалась в тройке стран с самыми дешевыми автомобилями

За последние пять лет новые автомобили подорожали у нас порядка на 65%, а средний ценник уже превысил отметку в 1,5 млн рублей. Тем не менее, Россия оказалась в тройке стран с самыми дешевыми машинами.

Чем богаче - тем дороже

Эксперты консалтинговой компании JATO Dynamics подсчитали средневзвешенную стоимость покупаемых автомобилей в разных странах мира. Так, согласно результатам исследования, самые дорогие машины покупаются в США и Канаде, где, как известно, особой популярностью пользуются крупноразмерные пикапы и внедорожники. Средний ценник новых автомобилей в Северной Америке в 2019 году составляет 35614 долларов. Второе место по размеру средневзвешенной цены занимает авторынок Европы с показателем 34091 доллар. А замыкают тройку лидеров Австралия и Новая Зеландия, жители которых тратят на покупку новой машины в среднем 30839 долларов.

По словам директора практики по оказанию консультационных услуг компаниям автоиндустрии PwC в России Виктории Синичкиной, высокие средневзвешенные цены в этих странах обусловлены разнообразностью представленных моделей, особенно премиального класса, и высокой покупательной способностью населения.

"В США, Канаде, Еврозоне и Австралии средняя зарплата примерно одинаковая и в пересчете составляет порядка 3 тыс. американских долларов в месяц. Поэтому вполне логично, что в наиболее богатых странах мира их граждане могут себе позволить дорогие автомобили. Ставки по автокредитам в указанных странах также очень близки. Обычно кредит на покупку новой машины берется на 4 года по ставке около 3-4% годовых. Что же касается более низкой средневзвешенной стоимости нового автомобиля в Австралии, это отчасти может быть связано с жарким климатом и, как следствие, с отсутствием необходимости в зимних опциях", - комментирует аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.

За чертой бедности

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А вот самые дешевые автомобили приобретаются в этом году жителями Индии, которым в покупка новой машины обходится в среднем в 12541 доллар. Второе место досталось таким странам, как Мексика, Аргентина и Бразилия, где средневзвешенная цена нового автомобиля составила 20812 долларов. В тройке стран с самыми дешевыми машинами оказалась Россия, чей результат составил 24140 долларов. Таким образом, наша страна уступает по уровню средневзвешенных цен таким авторынкам как Китай (25715 долларов) и Южная Африка (26951 доллар).

Как отмечает старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова, формирование ценовой политики напрямую зависит от оценок платежеспособности населения. Поэтому нет никакого смысла предлагать в России люксовые марки машин, если личные доходы населения не растут шестой год, а ставки по кредитам, несмотря на все усилия Центробанка, все еще довольно высоки.

"То же самое - в Китае и Индии. Модельный ряд тут предлагается, исходя из ценовых возможностей потенциального покупателя и ряда других параметров: цикла смены машины, вариантов ее обслуживания и состояния вторичного рынка, готовности потребителя покупать в кредит и т.д. Россия сейчас действительно выглядит хуже в плане платежеспособности: у людей нет денег", - рассуждает Анна Бодрова.

В свою очередь, достаточно высокая средневзвешенная стоимость автомобилей в Южной Африке при относительно низком уровне благосостоянии местных жителей объясняется большим расслоением населения по доходам и малым числом сборочных автозаводов в стране, добавляет Дмитрий Лукашов.

Разброс цен

Между тем, согласно прайс-листам зарубежных автопроизводителей, далеко не всегда стартовые ценники на модели в России ниже, чем на развитых рынках. К примеру, Toyota Camry в пересчете на доллары стоит у нас примерно столько же (24400 долларов), как и в США (24295 долларов). А вот по сравнению с Европой ценники в России, действительно, несколько ниже. Так, разница в стоимости Renault/Dacia Duster в пересчета на евро составляет порядка 12% (11490 евро в Европе против 10130 евро у нас), а Volkswagen Tiguan оказался аж на 30% дешевле (30385 евро против 21120 евро).

Правда, необходимо отметить условность таких сравнений, ведь одни и те же модели в разных странах отличаются не только набором опций "в штате", но зачастую и техническими характеристиками, включая соответствие требуемым экологическим стандартам. Кроме того, на ценообразование в разных странах влияют конкурентная ситуация на локальном рынке, конъюнктура спроса, а также позиционирование моделей в своих сегментах. Среди прочих факторов - налоговая система, таможенные пошлины, курсы валют и степень локализации в случае с местной сборки. Не в последнюю очередь при составлении прайс-листов автопроизводители учитывают уровень доходов населения и лояльность марке.

По мнению Дмитрия Лукашова, в России автомобили европейских марок могут быть дешевле, поскольку из-за разницы в стоимости оплаты труда и налоговой базы в нашей стране затраты на производство ниже по сравнению со государствами Евросоюза.

Почём "Лада" в евро?

Кстати, российские автомобили Lada на европейских рынках, напротив, стоят дороже, чем у нас. Так, европейский бестселлер АвтоВАЗа - внедорожник Lada 4x4, который в пересчете на европейскую валюту продается в нашей стране за 7380 евро, в Германии, например, предлагается за 11990 евро.

Более чем на треть отличается стоимость и флагманского седана Lada Vesta - в России он стоит 8550 евро по текущему курсу, тогда на немецком рынке за эту модель необходимо выложить 12490 евро. Впрочем, стоит отметить, что экспортные автомобили зачастую имеют более богатую комплектацию, чем в России, и к тому же отвечают более жестким экологическим стандартам.

Как говорит Виктория Синичкина, ценовая разница в основном обусловлена поддержанием конкурентоспособности и адаптацией к локальным условиям.

"На стоимость отечественных машин за рубежом влияют и налоги в других странах, и плата за доставку, и местные требования к автомобилям. Но производитель также может сознательно повысить отпускную цену на свою продукцию, чтобы в восприятии потребителей соответствовать уровню местных конкурентов. Так что высокая цена отечественных машин за рубежом - это не только экономика, но и элемент конкурентной борьбы", - резюмирует ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов.