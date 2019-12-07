Россияне на Играх-2020 будут представлять Олимпийский комитет России

И с этим нельзя не согласиться. Уже завтра в Лозанне Исполком ВАДА рассмотрит предлагаемые рекомендации Комитета по соответствию. Предстоит нелегкий день.

Комитет по соответствию не принял представленные объяснения российской стороны по изменениям проб, обнаруженных в базе данных московской допинговой лаборатории. Странно, но ВАДА не собирается признавать, что изменения в базе происходили ещё в 2015 году, как раз после бегства в США экс-руководителя лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в целом ряде уголовных преступлений. Тем не менее ВАДА верит только ему - своему информатору, с явно испорченной репутацией.

И хотя президент МОК Томас Бах осторожно высказался в том роде, что надо подождать окончательных выводов и "чистые" спортсмены должны участвовать в Играх, решающее слово - за Исполкомом ВАДА. Оттеснив МОК, Всемирное антидопинговое агентство превращается в вершителя спортивных судеб, как и спортивной истории.

Пока рекомендовано в течении четырех лет не разрешать нашим спортсменам участвовать в международных турнирах под национальным флагом и запретить проводить в России крупные состязания.

Парадоксально, что суровые рекомендации Комитета по соответствию затрагивают и непосредственно членов Исполкома ОКР. Они по настоянию Комитета по соответствию могут не получить аккредитации на Олимпийские игры. Так, совершенно неожиданно санкции могут коснуться участницы трех Олимпиад, чемпионки Игр-2016 фехтовальщицы, серебряного призера Игр 2012 и 2016 года Софьи Великой.

Восьмикратная чемпионка мира после рождения ребенка решила вернуться на дорожку. И когда летом 2019-го международная организация "Меценат", проповедующая благородство в спорте, наградила ее призом "Фэйр Плей" за безупречную карьеру, Софья отказалась поехать на торжества в Италию. Написала мне откровенное письмо. Горда наградой, но каждый день подготовки к Токио расписан ею с тренером чуть не по часам, она мечтает о четвертой и, хочется надеяться, успешной Олимпиаде и потому с сожалением отказывается от приглашения. Прекрасно понимаю спортсменку, поняли ее и руководители "Мецената", которым я передал письмо лауреата. И вот новое решение, вынужденное, болезненное. Знаю это точно, потому что видел, как классно, со знанием дела работала Великая в Исполкоме ОКР. И чтобы получить шанс вновь побороться за олимпийские медали написала заявление о выходе из Исполкома ОКР.

Как все это грустно, несправедливо. Президент ОКП Станислав Поздняков прямо заявил: "Мы, безусловно видим, что интересы российского олимпийского движения затронуты напрямую. Будем противодействовать этому всеми доступными методами… Мы имеем полное право апеллировать с точки зрения защиты наших интересов".

Кто был в судьях

Получилось так, что я лично знаком с руководителями Комитета по соответствию. Английский адвокат Джонатан Тейлор и норвежец Руне Андерсен входили в группу Международной федерации легкой атлетики, следящую за выполнением нашей легкоатлетической федерацией рекомендаций ИААФ, а я - участвовал в переговорах с нашей стороны. Неэтично писать даже несколько лет спустя о ходе мучительно долгих закрытых заседаний. Скажу лишь то, что считаю возможным. Не было в этих заседаниях просвета, не виделось мне выхода из черного туннеля.

И хотя главную партию вели норвежец с англичанином, иногда громко, прямо на показ, солировал четырехкратный серебряный призер в беге на 100 и 200 метров Фрэнки Фредерикс из Намибии. Ему не нравилось все. Что конкретно? Особенно "отсутствие культуры в борьбе с допингом". Да и вообще нечестность. Во время перерывов на чай-кофе член МОК высказывал мне свои претензии еще более откровенно.

Вдруг почти сразу же после одного такого заседания по мировым информагентствам разлетелось: член МОК из Намибии обвиняется в коррупционных действиях во время выборов олимпийской столицы 2016 года. А потом пошло и поехало. Подставная фирма, получение крупной суммы на чужое имя, сначала игра в "непонималки", а потом вывод из членов МОК, запрет занимать руководящие места в мировом спорте. И этот деятель обвинял нас в нечестности. Хороший попался судья.