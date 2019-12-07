Силуанов рассказал о ходе переговоров Путина и Лукашенко

Переговоры Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко продолжаются уже больше 4 часов. Лидеры беседуют о перспективах углубления интеграции двух стран в резиденции "Бочаров ручей" в Сочи.

"Переговорный процесс и есть переговорный процесс, стороны обмениваются своими позициями", - сказал первый вице-премьер Антон Силуанов журналистам и добавил, что переговоры ещё продолжаются.

Отметим, ранее все участники встречи приняли участие в торжественном обеде, посвященном 20-летию создания Союзного государства.