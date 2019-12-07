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07.12.2019 22:54
Рубрика: Спорт

Танцоры Степанова - Букин только четвертые в финале Гран-при

Текст: Анна Козина

Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин заняли четвертое место в финале Гран-при, который проходит в Турине. Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

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Ученики Александра Жулина остались недовольны низкими оценками за произвольный танец (123,74 балла) и не смогли найти объяснение строгости судей. По итогам двух программ Степанова и Букин получил 204,88 балла, проиграв двум американским парам Мэдисон Чок - Эвану Бэйтсу (210,68) и Мэдисон Хаббелл - Захари Донохью (207,93).

"Золото" с большим преимуществом завоевали многократные чемпионы мира и Европы, серебряные призеры Олимпийских игр французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (219,85).

Еще один российский дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов, который был вторым на чемпионате мира 2019 года, занял последнее шестое место (203,39).

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