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07.12.2019 05:53
Рубрика: В мире

Трамп обратился к Всемирному банку с призывом не выдавать кредиты КНР

Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP
Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирный банк не должен выдавать кредиты Китаю. По его словам, китайские власти не нуждаются в средствах.

Китай ввел ограничения в отношении американских дипломатов

"Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? У Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Это следует прекратить!" - возмутился американский лидер в Twitter.

Крайне противоречивые сигналы поступали в последние дни о перспективах заключения сделки между КНР и США, призванной положить конец торговой войне двух китов мировой экономики. Сообщалось, что Пекин не собирается ради торговой сделки терпеть "уроки демократии" из США. Что касается Трампа, он заявил, что если до 15 декабря сделку не согласуют, то он даст отмашку на введение очередной волны пошлин на товары из Поднебесной.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Международные организации Всемирный банк (ВБ) Дональд Трамп
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