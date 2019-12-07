Трамп обратился к Всемирному банку с призывом не выдавать кредиты КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирный банк не должен выдавать кредиты Китаю. По его словам, китайские власти не нуждаются в средствах.

"Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? У Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Это следует прекратить!" - возмутился американский лидер в Twitter.

Крайне противоречивые сигналы поступали в последние дни о перспективах заключения сделки между КНР и США, призванной положить конец торговой войне двух китов мировой экономики. Сообщалось, что Пекин не собирается ради торговой сделки терпеть "уроки демократии" из США. Что касается Трампа, он заявил, что если до 15 декабря сделку не согласуют, то он даст отмашку на введение очередной волны пошлин на товары из Поднебесной.