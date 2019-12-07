Трамп отложил признание наркокартелей Мексики террористическими организациями

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить признание мексиканских наркокартелей террористическими организациями. Об этом он сообщил в пятницу в своем Twitter.

По словам американского лидера, вся необходимая работа по признанию наркокартелей соседней страны террористическими организациями завершена. США готовы это сделать, однако временно отложили данный шаг по просьбе человека, который "нравится и уважаем". Речь идет о президенте Мексики Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре.

"Мы временно откладываем внесение наркокартелей в список и активизируем наши совместные усилия, чтобы решительно разобраться с этими жестокими, быстро растущими организациями", - цитирует Трампа ТАСС.

Напомним, в конце ноября президент США заявил, что Белый дом начнет определять наркокартели в Мексике как террористические организации, и не исключил военных действий в их отношении. Власти Мексики заявили, что не считают такой шаг необходимым, отметив, что он может повлечь вмешательство со стороны Вашингтона в ее внутренние дела. В четверг Обрадор провел переговоры с министром юстиции США и генеральным прокурором Уильямом Барром.