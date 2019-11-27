США будут определять наркокартели в Мексике как террористические организации

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом начнет определять наркокартели в Мексике как террористические организации, и не исключил военных действий в их отношении. По американским законам, после того как группировка определяется как террористическая организация, в Соединенных Штатах запрещается оказывать ей поддержку, а ее членам запрещен въезд в США. Американским финансовым учреждениям также запрещено вести бизнес с данной организацией.

Как передает The New York Times, комментарии, сделанные в интервью с одним из самых уважаемых Трампом журналистов, бывшим ведущим Fox News Биллом О'Рейли, прозвучали через три недели после того, как в Мексике были убиты девять человек с двойным американо-мексиканским гражданством, в том числе шесть детей. Именно это преступление, по словам Трампа, обозначило необходимость приравнять мексиканские наркокартели к террористическим организациям. В интервью глава Белого дома отказался сообщить, какие меры он предпримет против формирований, если их определят как террористов. Когда журналист спросил, возможны ли удары беспилотников в Мексике, Трамп уклонился от ответа, пояснив, что он не хочет говорить о том, что собирается сделать.

"Я работал над этим последние 90 дней. Вы знаете, что сделать подобное обозначение не так просто, вам нужно пройти через сложный юридический процесс, и мы хорошо подкованы в этом вопросе", - пояснил американский президент.

"Послушайте, мы теряем 100 тысяч человек в год из-за того, что происходит в Мексике. У них неограниченные деньги, люди, у них много денег, потому что это деньги от продажи наркотиков и деньги от торговли людьми", - заключил Дональд Трамп.

Интервью, опубликованное вечером 26 ноября, является отрывком из более продолжительного разговора между главой Белого дома и О'Рейли. Последний пояснил, полный текст будет доступен пользователям по платной подписке.

Девять погибших американских граждан были членами мормонского сообщества, которое проживает на севере Мексики. После этой расправы, которая произошла в начале ноября, Трамп заявил, что "настало время для Мексики, с помощью Соединенных Штатов, вести войну с наркокартелями и стереть их с лица земли".

Наблюдатели отмечают, что администрация президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора была застигнута врасплох заявлениями Трампа.

В заявлении, опубликованном во вторник вечером, министерство иностранных дел Мексики заявило, что оно "установило связь с различными соответствующими структурами" Соединенных Штатов, "чтобы уточнить содержание и масштаб" заявлений Трампа. В мексиканском дипломатическом ведомстве также дали понять, что власти этой страны будут стремиться организовать встречу на высоком уровне "как можно скорее" для решения этой проблемы.

"Правительство Мексики продолжит свою дипломатическую работу по достижению понимания, которое посредством сотрудничества и разведки гарантирует безопасность обеих стран", - говорится в заявлении. По словам главы МИД Мексики Марсело Эбрарда, две страны уже достаточно тесно сотрудничают в борьбе против наркокартелей, и нет необходимости юридического определения их как террористических организаций. "Вам не нужно классифицировать конкретную группировку как террористическую, чтобы мы вместе действовали против нее", - сказал Эбрард.

Напомним, что отношения Вашингтона и Мехико значительно осложнились с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Власти Мексики категорически отказались финансировать строительство стены на границе с США, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов, что было главным предвыборным обещанием Трампа в 2016 году.

Кроме того, Белый дом выразил крайнее недовольство тем, что власти Мексики предоставили политическое убежище опальному президенту Боливии Эво Моралесу.