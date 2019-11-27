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27.11.2019 08:29
Рубрика: В мире

США будут определять наркокартели в Мексике как террористические организации

Текст: Максим Макарычев
Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом начнет определять наркокартели в Мексике как террористические организации, и не исключил военных действий в их отношении. По американским законам, после того как группировка определяется как террористическая организация, в Соединенных Штатах запрещается оказывать ей поддержку, а ее членам запрещен въезд в США. Американским финансовым учреждениям также запрещено вести бизнес с данной организацией.
Фото: AP Photo/Marco Ugarte Фото: AP Photo/Marco Ugarte
Фото: AP Photo/Marco Ugarte

Как передает The New York Times, комментарии, сделанные в интервью с одним из самых уважаемых Трампом журналистов, бывшим ведущим Fox News Биллом О'Рейли, прозвучали через три недели после того, как в Мексике были убиты девять человек с двойным американо-мексиканским гражданством, в том числе шесть детей. Именно это преступление, по словам Трампа, обозначило необходимость приравнять мексиканские наркокартели к террористическим организациям. В интервью глава Белого дома отказался сообщить, какие меры он предпримет против формирований, если их определят как террористов. Когда журналист спросил, возможны ли удары беспилотников в Мексике, Трамп уклонился от ответа, пояснив, что он не хочет говорить о том, что собирается сделать.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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"Я работал над этим последние 90 дней. Вы знаете, что сделать подобное обозначение не так просто, вам нужно пройти через сложный юридический процесс, и мы хорошо подкованы в этом вопросе", - пояснил американский президент.

"Послушайте, мы теряем 100 тысяч человек в год из-за того, что происходит в Мексике. У них неограниченные деньги, люди, у них много денег, потому что это деньги от продажи наркотиков и деньги от торговли людьми", - заключил Дональд Трамп.

Интервью, опубликованное вечером 26 ноября, является отрывком из более продолжительного разговора между главой Белого дома и О'Рейли. Последний пояснил, полный текст будет доступен пользователям по платной подписке.

Девять погибших американских граждан были членами мормонского сообщества, которое проживает на севере Мексики. После этой расправы, которая произошла в начале ноября, Трамп заявил, что "настало время для Мексики, с помощью Соединенных Штатов, вести войну с наркокартелями и стереть их с лица земли".

Наблюдатели отмечают, что администрация президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора была застигнута врасплох заявлениями Трампа.

В заявлении, опубликованном во вторник вечером, министерство иностранных дел Мексики заявило, что оно "установило связь с различными соответствующими структурами" Соединенных Штатов, "чтобы уточнить содержание и масштаб" заявлений Трампа. В мексиканском дипломатическом ведомстве также дали понять, что власти этой страны будут стремиться организовать встречу на высоком уровне "как можно скорее" для решения этой проблемы.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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"Правительство Мексики продолжит свою дипломатическую работу по достижению понимания, которое посредством сотрудничества и разведки гарантирует безопасность обеих стран", - говорится в заявлении. По словам главы МИД Мексики Марсело Эбрарда, две страны уже достаточно тесно сотрудничают в борьбе против наркокартелей, и нет необходимости юридического определения их как террористических организаций. "Вам не нужно классифицировать конкретную группировку как террористическую, чтобы мы вместе действовали против нее", - сказал Эбрард.

Напомним, что отношения Вашингтона и Мехико значительно осложнились с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Власти Мексики категорически отказались финансировать строительство стены на границе с США, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов, что было главным предвыборным обещанием Трампа в 2016 году.

Кроме того, Белый дом выразил крайнее недовольство тем, что власти Мексики предоставили политическое убежище опальному президенту Боливии Эво Моралесу.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика Дональд Трамп
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