Трамп заявил об отсутствии у него личного мобильного телефона

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он пользуется личным мобильным телефоном, несмотря на угрозу перехвата важных разговоров и сообщений иностранными спецслужбами.

По словам главы Белого дома, у него не было личного телефона уже несколько лет. "Использую только одобренные и выпущенные правительством телефоны", - написал Трамп в Twitter.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на бывших должностных лиц и сотрудников разведслужб, сообщил, что глава Белого дома продолжает использовать для звонков личный мобильный телефон, который был у него еще до вступления в должность, пишет РИА Новости.

Напомним, в октябре Трамп заявил, что прежние iPhone с кнопкой "домой" были гораздо удобнее нынешних, чем косвенно подтвердил, что пользуется iPhone. Политические оппоненты президента уже критиковали его за использования личного телефона. С точки зрения критиков, такая беспечность грозит тем, что иностранные спецслужбы могут прослушивать звонки президента.