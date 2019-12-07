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07.12.2019 06:48
Рубрика: В мире

Трамп заявил об отсутствии у него личного мобильного телефона

Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он пользуется личным мобильным телефоном, несмотря на угрозу перехвата важных разговоров и сообщений иностранными спецслужбами.

Фото: REUTERS/TOM BRENNER
Дональд и Меланья Трамп зажгли огни на рождественской ели у Белого дома

По словам главы Белого дома, у него не было личного телефона уже несколько лет. "Использую только одобренные и выпущенные правительством телефоны", - написал Трамп в Twitter.

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на бывших должностных лиц и сотрудников разведслужб, сообщил, что глава Белого дома продолжает использовать для звонков личный мобильный телефон, который был у него еще до вступления в должность, пишет РИА Новости.

Напомним, в октябре Трамп заявил, что прежние iPhone с кнопкой "домой" были гораздо удобнее нынешних, чем косвенно подтвердил, что пользуется iPhone. Политические оппоненты президента уже критиковали его за использования личного телефона. С точки зрения критиков, такая беспечность грозит тем, что иностранные спецслужбы могут прослушивать звонки президента.

В мире США Дональд Трамп
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