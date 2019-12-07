В МЧС рассказали, как безопасно украсить елку

Специалисты МЧС России озвучили советы, как ответственно подойти к украшению новогодней елки. Во-первых, не следует использовать для украшения елок вату, бумагу, свечи и легковоспламеняющиеся игрушки.

Кроме того, отмечают в столичном главке МЧС, ни в коем случае нельзя устанавливать елку вблизи отопительных приборов, а также разрешать детям самостоятельно включать электрические гирлянды. "Следует использовать только сертифицированные гирлянды, обязательно выключать их из электросети, как и другие электроприборы, когда уходите из дома", - цитирует ТАСС специалистов МЧС.

В МЧС также напомнили, что покупать пиротехнику необходимо исключительно в специализированных магазинах. Петарды и фейерверки должны обязательно иметь сертификат соответствия с указанием класса опасности и подробную инструкцию по применению на русском языке. "При запуске салютов надо выбирать места, максимально отдаленные от жилых домов, строений, деревьев и линий электропередач", - советуют спасатели.

В МЧС отметили, что в последние годы количество пострадавших в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями снижается. Но задача стоит - сократить их до нуля.

Ранее "Российская газета" сообщила, что МЧС начало внеплановые проверки мест, где будут отмечаться новогодние праздники.

Особое внимание сотрудники надзорных органов станут уделять профилактической работе на объектах реализации и хранения пиротехнических изделий.