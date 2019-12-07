Во Франции пенсионная реформа привела к всеобщей забастовке и погромам

Пенсионные реформы проводят все страны. И это не удивительно. Мир меняется, и прежние модели пенсионного обеспечения все чаще дают серьезные сбои, а во многих государствах вообще не работают.

Возьмем, к примеру, Францию. Здесь за последние полвека продолжительность жизни выросла, по официальным данным, на 15 лет и в среднем составляет 82 года (у мужчин чуть меньше, у женщин - побольше). Что касается работающих, то есть тех, кто делает отчисления в пенсионную кассу, их число постоянно сокращается. Если раньше на одного пенсионера приходилось четыре работающих, то сейчас всего лишь два, а в ближайшие годы эта пропорцию станет еще более удручающей. В итоге угрожающий рост дефицита национального пенсионного фонда на миллиарды евро, что, конечно же, того гляди, взорвет нынешний пенсионный механизм. Это самым негативным образом сказывается на государственных финансах.

В разных странах реформы проводят по-разному. Реформа пенсионной системы, которую сейчас пытаются внедрить во Франции, нацелена на то, чтобы пустить под нож льготы, которыми пользуются многие отряды трудящихся. Так, транспортники, а это железнодорожники и парижские метрополитеновцы, могли до сих пор отправляться на пенсию в 55-57 лет, и это при общем пенсионном возрасте в 62 года. Примерно такая же картина у электриков, газовиков, а также других категорий, общее число которых - 42.

Но и это не все. В соответствии с правительственными планами французы смогут рассчитывать на полную пенсию не при стаже в 41,5 года, как сейчас, а проработав 42,5 - 43 года. Причем это касается всех - и мужчин, и женщин, которые отличие от России в пенсионном плане всегда были приравнены к мужчинам и никогда не пользовались поблажками, включая возраст выхода на пенсию.

Отсюда возмущение французов. Они провели всеобщую забастовку, в которой, по данным властей, в десятках городов страны приняли участие 800 тысяч человек и 1 миллион 600 тысяч по подсчетам профцентров, ее организовавших. При этом в Париже в ходе манифестации не обошлось без погромов, которые устроили, как это часто случается, разъяренные радикальные элементы. Громили витрины магазинов и офисы банков, поджигали мотоциклы и электросамокаты, строительную технику.

Всеобщая забастовка была продлена, а поэтому в ближайшие дни французам снова придется обходиться без метро, блокированного тамошним персоналом, а также "давиться" в редких поездах - из каждых десяти 8-9 останутся в депо.

Хотя недовольных предстоящей реформой, как мы видим, более чем достаточно, многие французы понимают, что без нее не обойтись и что власти от нее не откажутся. Правда, судя по всему, могут пойти на некоторые уступки. Так, уже известно, что в проекте реформы сроки ее реализации будут растянуты по времени. Во-первых, она не коснется нынешних пенсионеров, а, во-вторых, будет задействована лишь через пять лет, начиная с 2025 года.

Следует отметить, что инициатор реформы Эмманюэль Макрон (она была обозначена в его президентской предвыборной программе), мягко говоря, активности на этом фронте не проявляет, выдвинув на первый план своего премьер-министра Эдуара Филиппа. Мол, если что пойдет не так, под рукой имеется своего рода "предохранитель", которым, как здесь полагают, в крайнем случае, можно и пожертвовать. Как, напомним, уже было во Франции в 1995 году, когда в аналогичной взрывоопасной ситуации тогдашний хозяин Елисейского дворца Жак Ширак был вынужден отправить в отставку главу кабинета министров Алена Жюппе.