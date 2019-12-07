Жириновский объяснил неважное качество поставляемых в РФ порошков и шоколада

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал причину "двойных стандартов", с которыми ряд зарубежных компаний подходят к поставкам своих товаров в Россию. Желающие торговать с нашей страной должны поставлять качественную продукцию, подчеркнул он, комментируя заявления Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям Persil, Ariel и Lindt из-за того, что они не информируют потребителей в России об отличиях поставляемой продукции от оригинальной. По данным ведомства, товары, которые оказываются на российских прилавках, отличаются по качеству, составу и условиям использования от их же аналогов за рубежом.

Такая ситуация демонстрирует настоящее отношение западных стран к гражданам РФ, заявил Жириновский, комментируя эту тему в соцсетях.

- ФАС наконец-то обнаружила, что из Европы идут товары низкого качества, - отметил политик. - Мы для стран Запада - люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы.

Он призвал прекратить поставки некачественных товаров в Россию. И придерживаться следующего принципа: "Хотят торговать с нами - пусть импортируют высококачественные товары. Не хотят - обойдемся".

Между тем отличия в составе аналогичной продукции могут не являться намеренным обманом, заявили в пресс-службе Роскачества, на которую ссылается ТАСС. Дело в том, что производители корректируют состав своей продукции, исходя из нормативных требований той или иной страны. Однако производитель все же не должен вводить потребителей в заблуждение относительно качества товара, согласились с ФАС в ведомстве.