Искусственному интеллекту напишут кодекс поведения

Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов на форуме "Глобальное технологическое лидерство" в Сочи, отвечая на вопрос "Российской газеты".
"Искусственный интеллект - квазисубъект. Именно поэтому важно четко определить, что он может, а что нет, провести границу между экспертной поддержкой человеческих решений и принятием решений за человека. Это предмет очень большой работы". Ее первые результаты будут в начале следующего года, считает вице-премьер.
Искусственный интеллект - одна из 11 приоритетных технологий на ближайшие пять лет для России. В списке также квантовые технологии, беспроводная связь, включая 5G, системы распределенного реестра (блокчейн), робототехника и сенсорика, новые производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность. На эти направления до 2025 года только из федерального бюджета пойдет 258 миллиардов рублей.
"Объем поддержки беспрецедентный - более 50 миллиардов рублей в год. Плюс внебюджетные ресурсы: стоит задача на каждый государственный рубль привлечь как минимум два частных, - отметил Максим Акимов. - У нас нет примеров работы с таким объемом ресурсов. Задачу усложняет то, что мы будем двигаться в очень неопределенной, быстро меняющейся технологической среде".
Средства на развитие сквозных цифровых технологий будут распределяться через институты развития: Фонд содействия инновациям, РВК, "Роснано", VEB Ventures, Российский фонд прямых инвестиций и "Сколково".
Формы поддержки - субсидии, участие в капитале и гранты. С помощью этих инструментов ресурсы будут доводиться до стартапов, проектных команд, частного бизнеса. Главная задача - создать действительно прорывные решения, подчеркнул Акимов.
За отдельные технологические направления отвечают госкомпании. Соглашения об этом были подписаны в июле 2019 года. Так, Сбербанк стал куратором проекта в сфере искусственного интеллекта, "Ростелеком" и "Ростех" в тандеме отвечают за беспроводные технологии связи. В ведение "Ростеха" также отошли квантовые сенсоры, блокчейн, новое поколение узкополосной связи для интернета вещей. "Росатом" возглавил направление квантовых вычислений, а Российские железные дороги - квантовых коммуникаций. Акимов предупредил, что для госкомпаний участие в столь масштабном проекте - скорее, безденежный приз, инвестиции в технологическое будущее страны, нежели возможность получить кусок государственного бюджета.
Для развития высокотехнологичных направлений разработаны семь "дорожных карт". По итогам стресс-тестов экспертная группа во главе с Максимом Акимовым одобрила пять из них. На доработку отправлены "дорожные карты" по развитию квантовых сенсоров и технологии распределенного реестра.