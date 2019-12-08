Искусственному интеллекту напишут кодекс поведения

Основные подходы к правилам взаимодействия человека с искусственным интеллектом будут готовы в России к июлю 2020 года.

Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов на форуме "Глобальное технологическое лидерство" в Сочи, отвечая на вопрос "Российской газеты".

"Искусственный интеллект - квазисубъект. Именно поэтому важно четко определить, что он может, а что нет, провести границу между экспертной поддержкой человеческих решений и принятием решений за человека. Это предмет очень большой работы". Ее первые результаты будут в начале следующего года, считает вице-премьер.

Искусственный интеллект - одна из 11 приоритетных технологий на ближайшие пять лет для России. В списке также квантовые технологии, беспроводная связь, включая 5G, системы распределенного реестра (блокчейн), робототехника и сенсорика, новые производственные технологии, виртуальная и дополненная реальность. На эти направления до 2025 года только из федерального бюджета пойдет 258 миллиардов рублей.

"Объем поддержки беспрецедентный - более 50 миллиардов рублей в год. Плюс внебюджетные ресурсы: стоит задача на каждый государственный рубль привлечь как минимум два частных, - отметил Максим Акимов. - У нас нет примеров работы с таким объемом ресурсов. Задачу усложняет то, что мы будем двигаться в очень неопределенной, быстро меняющейся технологической среде".

Средства на развитие сквозных цифровых технологий будут распределяться через институты развития: Фонд содействия инновациям, РВК, "Роснано", VEB Ventures, Российский фонд прямых инвестиций и "Сколково".

Формы поддержки - субсидии, участие в капитале и гранты. С помощью этих инструментов ресурсы будут доводиться до стартапов, проектных команд, частного бизнеса. Главная задача - создать действительно прорывные решения, подчеркнул Акимов.

За отдельные технологические направления отвечают госкомпании. Соглашения об этом были подписаны в июле 2019 года. Так, Сбербанк стал куратором проекта в сфере искусственного интеллекта, "Ростелеком" и "Ростех" в тандеме отвечают за беспроводные технологии связи. В ведение "Ростеха" также отошли квантовые сенсоры, блокчейн, новое поколение узкополосной связи для интернета вещей. "Росатом" возглавил направление квантовых вычислений, а Российские железные дороги - квантовых коммуникаций. Акимов предупредил, что для госкомпаний участие в столь масштабном проекте - скорее, безденежный приз, инвестиции в технологическое будущее страны, нежели возможность получить кусок государственного бюджета.

На развитие 11 цифровых технологий государство за пять лет потратит 258 миллиардов рублей

Для развития высокотехнологичных направлений разработаны семь "дорожных карт". По итогам стресс-тестов экспертная группа во главе с Максимом Акимовым одобрила пять из них. На доработку отправлены "дорожные карты" по развитию квантовых сенсоров и технологии распределенного реестра.