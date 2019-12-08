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Николай Басков прокомментировал возвращение Софии Ротару в Россию

Поп-музыка
    08.12.2019, 15:20
Текст:   Олег Усков

"Золотой голос" нашей страны Николай Басков, певец, актер, телеведущий, шоумен, сообщил, что выступление Софии Ротару на фестивале "Песня года" было успешным. И российский зритель оказал певице горячий прием - несмотря на ранее возникшие нехорошие резонансы.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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"Мы созванивались, София Михайловна была очень подавлена реакцией некоторых представителей общественности", - рассказал РИА Новости Николай. По мнению которого "нельзя забывать то, что она сделала для нашей эстрады, сколько было концертов".

Как считает Басков, коллега "стала заложницей тех непростых обстоятельств, что сложились между двумя странами". И не стоит перечеркивать прошлое - нужно помнить о том, что "культурные связи сильнее политических недоразумений".

София Ротару неизменно выступала на "Песне года" с начала семидесятых, но в прошлом году отменила выступление - после введения на Украине военного положения.

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