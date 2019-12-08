Пхеньян провел "крайне важные" испытания на космодроме Сохэ

Пхеньян провел очередные испытания, результаты которых "в ближайшем будущем окажут существенное влияние на изменение стратегической позиции КНДР". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК. Подробности не сообщаются.

Известно только, что испытания проходили вечером 7 декабря на полигоне Сохэ (в 200 километрах к северо-западу от столицы) и завершились они успешно. Днем ранее в эфире CNN появилась информация, что Северная Корея возобновит испытания ракетных двигателей. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав спутниковые снимки. На них видно, что неподалеку от площадки для испытаний появился большой грузовой контейнер.