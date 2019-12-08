Поветкин и Хантер намерены провести матч-реванш

Поединок между Поветкиным и Хантеров, прошедший в субботу в Саудовской Аравии, не выявил победителя. Один судья отдал победу россиянину - 115:113, другой с таким же счетом - Хантеру. Третий зафиксировал итог, который в претендентском бое никому не нужен - ничья.

После боя американец выглядел недовольным. По его мнению, рефери явно не увидели, что именно он в этот вечер был лучше.

"Результат боя считаю несправедливым. Но буду работать дальше. Спасибо Александру за бой", - цитирует ТАСС Хантера.

"Бой был равным, - уверен россиянин. - В первом раунде я легко восстановился, все было в порядке. Второй раунд я начал спокойно".

Оба боксера заявили о готовности провести матч-реванш, чтобы определить того, кто в итоге поспорит за титул чемпиона мира.

"Надеюсь, мы сможем еще раз встретиться. Александр, давай сделаем это еще раз", - сказал Хантер.

"Я бы с радостью провел второй поединок. Я уважаю Майкла, он хороший парень и боксер", - сказал Поветкин.