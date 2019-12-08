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08.12.2019 11:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тамбовский вице-губернатор под следствием погиб, упав из окна

Текст: Антон Валагин (Тамбов)
Фото: Администрация Тамбовской области Фото: Администрация Тамбовской области
Фото: Администрация Тамбовской области

Тамбовские следователи работают на месте гибели вице-губернатора региона Глеба Чулкова, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

- Начата проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства гибели Чулкова, - рассказала представитель управления СКР по Тамбовской области Елена Кярсна.

Фото: Алексей Потицкий/ТАСС
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В 6 часов утра заместитель руководителя администрации региона упал из окна квартиры на пятом этаже, где жил в последнее время, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона. От полученных при падении травм он скончался до приезда скорой помощи. Квартира принадлежит матери чиновника, он переселился туда после того, как попал под следствие.

Напомним, 16 октября Глеб Чулков был задержан по подозрению в крупном мошенничестве и по решению суда помещен под домашний арест. Вице-губернатора подозревают в попытке вывести из государственной собственности крупный рынок в райцентре Рассказово. Попытка не удалась, но для Уголовного кодекса это не имеет особого значения.

Для тамбовских политиков задержание Чулкова новостью не стало - расследование "рассказовского дела" ведется давно. Весной прошли обыски в региональном комитете по управлению имуществом - Чулков возглавлял его в 2004-2008 годах. Затем были возбуждены уголовные дела против директора рынка и руководителя регионального фонда поддержки предпринимательства.

Общество Утраты Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов Борьба с коррупцией
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