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08.12.2019 21:38
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Тедеско назвал несправедливым счет матча с "Ростовом"

Текст: Артур Нанян

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итоги матча 19-го тура чемпионата России против "Ростова", в котором его команда проиграла со счетом 1:4.

Тедеско считает, что гостям повезло. "Они нанесли пять ударом по нашим воротам и забили четыре мяча. Это несправедливо", - сказал специалист в эфире телеканала "Матч Премьер".

Фото: РИА Новости
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На зимний перерыв спартаковцы ушли десятыми в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет лишь три очка. Впрочем, Тедеско призывает не паниковать.

"Прошло семь недель нашей совместной работы. Впереди сборы, нам предстоит много работы. Надеюсь, проведем это время плодотворно", - подытожил рулевой "красно-белых".

Что касается ростовчан, то они поднялись на третье место, опередив ЦСКА и "Локомотив" за счет дополнительных показателей.

- Меня уже спрашивали, ожидал ли я от команды такого результата, и я честно сказал, что нет. Думаю, мы идем с опережением графика. Наверное, можно поставить нам твердую четвертку. Был плохой отрезок с точки зрения результатов, но не игры. Мы делали все то же самое, но с "Уралом" не забили, а здесь - реализовали свои моменты, - отметил главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

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