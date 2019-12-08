В Нижнем Новгороде иномарка врезалась в группу школьников

В минувшую субботу вечером в центре Нижнего Новгорода в группу девятиклассников врезался внедорожник. В результате аварии на больничной койке оказались 9 детей и две взрослых женщины, одна из которых скончалась.

Трагедия случилась на улице Горького. Водитель внедорожника Toyota, выезжая с прилегающий территории, попал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими авто - легковой Audi и припаркованной машиной. От удара одну из них вынесло на тротуар. В этот момент там находилась большая группа людей. Ученики 9 класса 37 школы Нижнего Новгорода в сопровождении учителей и родителей направлялись в ТЮЗ на спектакль "Горе от ума" по пьесе Грибоедова.

Предполагаемый виновник ДТП - 43-летний мужчина, сидевший за рулем внедорожника, задержан. Он нигде не трудоустроен и ранее неоднократно привлекался за нарушения Правил дорожного движения. Что касается автомобиля, то водитель не является его собственником. Однако на машине, по данным ГИБДД, числилось большое количество штрафов за превышение скорости.

От медицинского освидетельствования водитель отказался. Если вина водителя будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В ряде СМИ и социальных сетях появилась информация, что Toyota принадлежит генерал-майору юстиции, занимавшему в свое время высокий пост в силовом ведомстве и находящемуся сейчас на пенсии. Правда, официального подтверждения этому пока нет.