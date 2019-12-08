В Нижнем Новгороде иномарка врезалась в группу школьников

Новости

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер после смерти мамы в квартире 22:14
Донбасс и Крым просили Ельцина не отдавать их Украине в 1991 году 21:59
В Прикамье сотрудники ГИБДД открыли огонь по автомобилю нарушителя 21:55
Порошенко в центре Киева закидали яйцами 21:45
Тедеско назвал несправедливым счет матча с "Ростовом" 21:38
В Псковской области 31 декабря объявили выходным днем 20:58
В Петрозаводске загорелся склад у железной дороги 20:42
Российские боевые корабли попали в пятибалльный шторм 20:30
Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы 20:23
Рэпер Juice WRLD умер на 22-м году жизни 20:23
В Петербурге открылась выставка к юбилею Алисы Фрейндлих 20:09
Стрельба на авиабазе ВМС США во Флориде могла быть терактом. 19:31
Стала известна причина ДТП с сыном певицы Валерии 19:29
Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США 18:04
Видео: В Татарстане спасли провалившегося под лед лося 17:45
Власти Москвы не планируют расширять границы города 16:53
Российские лыжники взяли золото и серебро на этапе Кубка мира 16:41
В Италии зажгли самую большую елку в мире 16:37
Западные критики назвали худшие фильмы 2019 года 16:31
В КЧР задержан водитель, выехавший на футбольное поле 16:10
Звезда "Изгоя-один" Фелисити Джонс впервые станет мамой 16:02
Фото: Эмма Стоун выходит замуж 15:45
Робот нарисовал "Джоконду" на выставке в Турине 15:43
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом 15:40
Патриарх Кирилл высказался за осмысленное применение зарубежного опыта 15:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Как "мастера по ремонту" наживаются на доверчивых дачниках
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
08.12.2019 21:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Горе от лихача

В Нижнем Новгороде иномарка врезалась в группу школьников
Текст: Мария Волкова ("Российская газета", Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 277(8035)
В минувшую субботу вечером в центре Нижнего Новгорода в группу девятиклассников врезался внедорожник. В результате аварии на больничной койке оказались 9 детей и две взрослых женщины, одна из которых скончалась.

Трагедия случилась на улице Горького. Водитель внедорожника Toyota, выезжая с прилегающий территории, попал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими авто - легковой Audi и припаркованной машиной. От удара одну из них вынесло на тротуар. В этот момент там находилась большая группа людей. Ученики 9 класса 37 школы Нижнего Новгорода в сопровождении учителей и родителей направлялись в ТЮЗ на спектакль "Горе от ума" по пьесе Грибоедова.

Фото: iStock
Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео

Предполагаемый виновник ДТП - 43-летний мужчина, сидевший за рулем внедорожника, задержан. Он нигде не трудоустроен и ранее неоднократно привлекался за нарушения Правил дорожного движения. Что касается автомобиля, то водитель не является его собственником. Однако на машине, по данным ГИБДД, числилось большое количество штрафов за превышение скорости.

От медицинского освидетельствования водитель отказался. Если вина водителя будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В ряде СМИ и социальных сетях появилась информация, что Toyota принадлежит генерал-майору юстиции, занимавшему в свое время высокий пост в силовом ведомстве и находящемуся сейчас на пенсии. Правда, официального подтверждения этому пока нет.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Власти Москвы не планируют расширять границы города
Момент наезда на школьников в Нижнем Новгороде попал на видео
Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна
Путин поздравил Лукашенко с 20-летием Союзного государства
"Спартак" проиграл в матче РПЛ "Ростову" - 1:4