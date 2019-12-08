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08.12.2019 08:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Нижнем Новгороде задержан водитель, сбивший 9 школьников

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Водитель внедорожника Toyota задержан по факту крупного ДТП на улице Горького накануне вечером. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемому 43 года, он не трудоустроен. От медицинского освидетельствования мужчина отказался. К слову, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: iStock
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Версия случившегося у следствия следующая. 7 декабря в районе 17:30 водитель Toyota, выезжая с прилегающей территории, пересек полосу встречного движения и столкнулся с Audi и припаркованным автомобилем. Одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в группу пешеходов.

В результате в больницу попали 9 школьников 14-15 лет и двое взрослых. В тот вечер они направлялись на спектакль в ТЮЗ. Троим потребовалась операция. Позже одна из женщин скончалась в больнице от полученных травм. По уточненной информации, это была мама одного из школьников. Расследование уголовного дела продолжается.

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