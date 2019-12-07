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07.12.2019 22:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Школьников отвезли на операцию после страшного ДТП в Нижнем Новгороде

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)
Двоим школьникам, пострадавшим в массовом ДТП в Нижнем Новгороде, потребовалась операция. Об этом в своем аккаунте в соцсети сообщил глава города Владимир Панов.

По его словам, ранения получили девять детей и две сопровождавшие их учительницы.

"Сейчас они в областной больнице, двух мальчиков оперируют, но жизни ребят и учителей ничего не угрожает", - отметил Владимир Панов.

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Вместе с тем он уточнил, что погибшей в ДТП женщиной оказалась мама одной из учениц автозаводской школы № 37, сопровождавшая группу девятиклассников на спектакль в ТЮЗ.

"Один из участников аварии задержан. Ранее он уже был лишен водительских прав", - резюмировал Владимир Панов. В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области в свою очередь пояснили, что за рулем автомобиля, совершившего ДТП и спровоцировавшего наезд на пешеходов, находился мужчина 1976 года рождения.

Напомним, трагедия на улице Горького в Нижнем Новгороде произошла сегодня в 17.15. Иномарка столкнулась с двумя легковыми автомобилями, одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в группу людей. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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